Xi Token Pris(XI)

1 XI til USD livepris:

$0.001306
0.00%1D
USD
Xi Token (XI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:55:52 (UTC+8)

Xi Token (XI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00124
24 timer lav
$ 0.001485
24 timer høy

$ 0.00124
$ 0.001485
$ 0.17351695283509208
$ 0.000767804071288825
0.00%

0.00%

-2.40%

-2.40%

Xi Token (XI) sanntidsprisen er $ 0.001306. I løpet av de siste 24 timene har XI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00124 og et toppnivå på $ 0.001485, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XI er $ 0.17351695283509208, mens den rekordlave prisen er $ 0.000767804071288825.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Xi Token (XI) Markedsinformasjon

No.7253

$ 0.00
$ 16.66K
$ 1.31M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Xi Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.66K. Den sirkulerende forsyningen på XI er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.

Xi Token (XI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Xi Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.000071+5.74%
60 dager$ -0.000319-19.64%
90 dager$ +0.000346+36.04%
Xi Token Prisendring i dag

I dag registrerte XI en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Xi Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000071 (+5.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Xi Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XI en endring på $ -0.000319 (-19.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Xi Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000346+36.04% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Xi Token (XI)?

Sjekk ut Xi Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Xi Token (XI)

The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.

Xi Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Xi Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Xi Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Xi Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Xi Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Xi Token (XI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Xi Token (XI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Sjekk Xi Tokenprisprognosen nå!

Xi Token (XI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Xi Token (XI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Xi Token (XI)

Leter du etter hvordan du kjøperXi Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Xi Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

XI til lokale valutaer

1 Xi Token(XI) til VND
34.36739
1 Xi Token(XI) til AUD
A$0.00197206
1 Xi Token(XI) til GBP
0.00096644
1 Xi Token(XI) til EUR
0.0011101
1 Xi Token(XI) til USD
$0.001306
1 Xi Token(XI) til MYR
RM0.0054852
1 Xi Token(XI) til TRY
0.05404228
1 Xi Token(XI) til JPY
¥0.191982
1 Xi Token(XI) til ARS
ARS$1.92624552
1 Xi Token(XI) til RUB
0.10903794
1 Xi Token(XI) til INR
0.11504554
1 Xi Token(XI) til IDR
Rp21.76665796
1 Xi Token(XI) til KRW
1.82401184
1 Xi Token(XI) til PHP
0.07441588
1 Xi Token(XI) til EGP
￡E.0.06289696
1 Xi Token(XI) til BRL
R$0.00694792
1 Xi Token(XI) til CAD
C$0.00178922
1 Xi Token(XI) til BDT
0.15899244
1 Xi Token(XI) til NGN
1.95215656
1 Xi Token(XI) til COP
$5.0817113
1 Xi Token(XI) til ZAR
R.0.02264604
1 Xi Token(XI) til UAH
0.05396392
1 Xi Token(XI) til TZS
T.Sh.3.23266344
1 Xi Token(XI) til VES
Bs0.212878
1 Xi Token(XI) til CLP
$1.24723
1 Xi Token(XI) til PKR
Rs0.37069504
1 Xi Token(XI) til KZT
0.70708146
1 Xi Token(XI) til THB
฿0.04158304
1 Xi Token(XI) til TWD
NT$0.03946732
1 Xi Token(XI) til AED
د.إ0.00479302
1 Xi Token(XI) til CHF
Fr0.00103174
1 Xi Token(XI) til HKD
HK$0.01014762
1 Xi Token(XI) til AMD
֏0.4998062
1 Xi Token(XI) til MAD
.د.م0.01178012
1 Xi Token(XI) til MXN
$0.02404346
1 Xi Token(XI) til SAR
ريال0.0048975
1 Xi Token(XI) til ETB
Br0.18750242
1 Xi Token(XI) til KES
KSh0.16870908
1 Xi Token(XI) til JOD
د.أ0.000925954
1 Xi Token(XI) til PLN
0.00474078
1 Xi Token(XI) til RON
лв0.00564192
1 Xi Token(XI) til SEK
kr0.01228946
1 Xi Token(XI) til BGN
лв0.00216796
1 Xi Token(XI) til HUF
Ft0.43416664
1 Xi Token(XI) til CZK
0.02700808
1 Xi Token(XI) til KWD
د.ك0.00039833
1 Xi Token(XI) til ILS
0.00434898
1 Xi Token(XI) til BOB
Bs0.00902446
1 Xi Token(XI) til AZN
0.0022202
1 Xi Token(XI) til TJS
SM0.01222416
1 Xi Token(XI) til GEL
0.0035262
1 Xi Token(XI) til AOA
Kz1.19051042
1 Xi Token(XI) til BHD
.د.ب0.000492362
1 Xi Token(XI) til BMD
$0.001306
1 Xi Token(XI) til DKK
kr0.0082931
1 Xi Token(XI) til HNL
L0.03423026
1 Xi Token(XI) til MUR
0.05921404
1 Xi Token(XI) til NAD
$0.0226591
1 Xi Token(XI) til NOK
kr0.0129947
1 Xi Token(XI) til NZD
$0.0022202
1 Xi Token(XI) til PAB
B/.0.001306
1 Xi Token(XI) til PGK
K0.00545908
1 Xi Token(XI) til QAR
ر.ق0.00474078
1 Xi Token(XI) til RSD
дин.0.13032574
1 Xi Token(XI) til UZS
soʻm16.12344502
1 Xi Token(XI) til ALL
L0.10769276
1 Xi Token(XI) til ANG
ƒ0.00233774
1 Xi Token(XI) til AWG
ƒ0.0023508
1 Xi Token(XI) til BBD
$0.002612
1 Xi Token(XI) til BAM
KM0.00216796
1 Xi Token(XI) til BIF
Fr3.89841
1 Xi Token(XI) til BND
$0.00167168
1 Xi Token(XI) til BSD
$0.001306
1 Xi Token(XI) til JMD
$0.20949546
1 Xi Token(XI) til KHR
5.24497436
1 Xi Token(XI) til KMF
Fr0.545908
1 Xi Token(XI) til LAK
28.39130378
1 Xi Token(XI) til LKR
Rs0.39503888
1 Xi Token(XI) til MDL
L0.021549
1 Xi Token(XI) til MGA
Ar5.77874962
1 Xi Token(XI) til MOP
P0.01046106
1 Xi Token(XI) til MVR
0.0199818
1 Xi Token(XI) til MWK
MK2.26735966
1 Xi Token(XI) til MZN
MT0.0834534
1 Xi Token(XI) til NPR
Rs0.18404152
1 Xi Token(XI) til PYG
9.327452
1 Xi Token(XI) til RWF
Fr1.892394
1 Xi Token(XI) til SBD
$0.0107092
1 Xi Token(XI) til SCR
0.01871498
1 Xi Token(XI) til SRD
$0.04974554
1 Xi Token(XI) til SVC
$0.0114275
1 Xi Token(XI) til SZL
L0.0226591
1 Xi Token(XI) til TMT
m0.004571
1 Xi Token(XI) til TND
د.ت0.00380046
1 Xi Token(XI) til TTD
$0.00884162
1 Xi Token(XI) til UGX
Sh4.581448
1 Xi Token(XI) til XAF
Fr0.728748
1 Xi Token(XI) til XCD
$0.0035262
1 Xi Token(XI) til XOF
Fr0.728748
1 Xi Token(XI) til XPF
Fr0.131906
1 Xi Token(XI) til BWP
P0.01739592
1 Xi Token(XI) til BZD
$0.00262506
1 Xi Token(XI) til CVE
$0.12247668
1 Xi Token(XI) til DJF
Fr0.231162
1 Xi Token(XI) til DOP
$0.08099812
1 Xi Token(XI) til DZD
د.ج0.16923148
1 Xi Token(XI) til FJD
$0.0029385
1 Xi Token(XI) til GNF
Fr11.35567
1 Xi Token(XI) til GTQ
Q0.01000396
1 Xi Token(XI) til GYD
$0.27333274
1 Xi Token(XI) til ISK
kr0.158026

Xi Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Xi Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Xi Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Xi Token

Hvor mye er Xi Token (XI) verdt i dag?
Live XI prisen i USD er 0.001306 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XI til USD er $ 0.001306. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Xi Token?
Markedsverdien for XI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XI?
Den sirkulerende forsyningen av XI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXI ?
XI oppnådde en ATH-pris på 0.17351695283509208 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XI?
XI så en ATL-pris på 0.000767804071288825 USD.
Hva er handelsvolumet til XI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XI er $ 16.66K USD.
Vil XI gå høyere i år?
XI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:55:52 (UTC+8)

