XELS (XELS) Informasjon XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits. Offisiell nettside: https://www.gxgateway.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x397Deb686C72384FAd502A81f4d7fDb89e1f1280 Kjøp XELS nå!

XELS (XELS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XELS (XELS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 898.04K $ 898.04K $ 898.04K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 898.04K $ 898.04K $ 898.04K All-time high: $ 59.5 $ 59.5 $ 59.5 All-Time Low: $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 Nåværende pris: $ 0.042764 $ 0.042764 $ 0.042764 Lær mer om XELS (XELS) pris

XELS (XELS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XELS (XELS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XELS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XELS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XELSs tokenomics, kan du utforske XELS tokenets livepris!

XELS (XELS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XELS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XELS nå!

XELS prisforutsigelse Vil du vite hvor XELS kan være på vei? Vår XELS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XELS tokenets prisforutsigelse nå!

