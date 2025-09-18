Dagens XDC Network livepris er 0.07695 USD. Spor prisoppdateringer for XDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XDC Network livepris er 0.07695 USD. Spor prisoppdateringer for XDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

XDC Network Logo

XDC Network Pris(XDC)

1 XDC til USD livepris:

$0.07692
$0.07692$0.07692
+0.19%1D
USD
XDC Network (XDC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:24:36 (UTC+8)

XDC Network (XDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07507
$ 0.07507$ 0.07507
24 timer lav
$ 0.07981
$ 0.07981$ 0.07981
24 timer høy

$ 0.07507
$ 0.07507$ 0.07507

$ 0.07981
$ 0.07981$ 0.07981

$ 0.19387438
$ 0.19387438$ 0.19387438

$ 0.000157131627911
$ 0.000157131627911$ 0.000157131627911

-0.44%

+0.19%

-0.61%

-0.61%

XDC Network (XDC) sanntidsprisen er $ 0.07695. I løpet av de siste 24 timene har XDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07507 og et toppnivå på $ 0.07981, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XDC er $ 0.19387438, mens den rekordlave prisen er $ 0.000157131627911.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XDC endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og -0.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XDC Network (XDC) Markedsinformasjon

No.70

$ 1.37B
$ 1.37B$ 1.37B

$ 822.19K
$ 822.19K$ 822.19K

$ 2.93B
$ 2.93B$ 2.93B

17.74B
17.74B 17.74B

38,020,493,701.95
38,020,493,701.95 38,020,493,701.95

0.03%

XDC

Nåværende markedsverdi på XDC Network er $ 1.37B, med et 24-timers handelsvolum på $ 822.19K. Den sirkulerende forsyningen på XDC er 17.74B, med en total tilgang på 38020493701.95. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.93B.

XDC Network (XDC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XDC Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001459+0.19%
30 dager$ -0.00422-5.20%
60 dager$ -0.01812-19.06%
90 dager$ +0.0185+31.65%
XDC Network Prisendring i dag

I dag registrerte XDC en endring på $ +0.0001459 (+0.19%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XDC Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00422 (-5.20%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XDC Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XDC en endring på $ -0.01812 (-19.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XDC Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0185+31.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XDC Network (XDC)?

Sjekk ut XDC Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er XDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

XDC Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XDC Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XDC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XDC Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XDC Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XDC Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XDC Network (XDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XDC Network (XDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XDC Network.

Sjekk XDC Networkprisprognosen nå!

XDC Network (XDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XDC Network (XDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XDC Network (XDC)

Leter du etter hvordan du kjøperXDC Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XDC Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XDC til lokale valutaer

1 XDC Network(XDC) til VND
2,024.93925
1 XDC Network(XDC) til AUD
A$0.1161945
1 XDC Network(XDC) til GBP
0.056943
1 XDC Network(XDC) til EUR
0.0654075
1 XDC Network(XDC) til USD
$0.07695
1 XDC Network(XDC) til MYR
RM0.32319
1 XDC Network(XDC) til TRY
3.184191
1 XDC Network(XDC) til JPY
¥11.31165
1 XDC Network(XDC) til ARS
ARS$113.495094
1 XDC Network(XDC) til RUB
6.425325
1 XDC Network(XDC) til INR
6.7785255
1 XDC Network(XDC) til IDR
Rp1,282.499487
1 XDC Network(XDC) til KRW
107.471448
1 XDC Network(XDC) til PHP
4.3884585
1 XDC Network(XDC) til EGP
￡E.3.7066815
1 XDC Network(XDC) til BRL
R$0.409374
1 XDC Network(XDC) til CAD
C$0.1054215
1 XDC Network(XDC) til BDT
9.367893
1 XDC Network(XDC) til NGN
115.021782
1 XDC Network(XDC) til COP
$298.255122
1 XDC Network(XDC) til ZAR
R.1.332774
1 XDC Network(XDC) til UAH
3.179574
1 XDC Network(XDC) til TZS
T.Sh.190.469718
1 XDC Network(XDC) til VES
Bs12.54285
1 XDC Network(XDC) til CLP
$73.48725
1 XDC Network(XDC) til PKR
Rs21.841488
1 XDC Network(XDC) til KZT
41.6614995
1 XDC Network(XDC) til THB
฿2.4477795
1 XDC Network(XDC) til TWD
NT$2.325429
1 XDC Network(XDC) til AED
د.إ0.2824065
1 XDC Network(XDC) til CHF
Fr0.0607905
1 XDC Network(XDC) til HKD
HK$0.5979015
1 XDC Network(XDC) til AMD
֏29.448765
1 XDC Network(XDC) til MAD
.د.م0.694089
1 XDC Network(XDC) til MXN
$1.41588
1 XDC Network(XDC) til SAR
ريال0.2885625
1 XDC Network(XDC) til ETB
Br11.0477115
1 XDC Network(XDC) til KES
KSh9.940401
1 XDC Network(XDC) til JOD
د.أ0.05455755
1 XDC Network(XDC) til PLN
0.278559
1 XDC Network(XDC) til RON
лв0.3316545
1 XDC Network(XDC) til SEK
kr0.7240995
1 XDC Network(XDC) til BGN
лв0.127737
1 XDC Network(XDC) til HUF
Ft25.5727935
1 XDC Network(XDC) til CZK
1.5905565
1 XDC Network(XDC) til KWD
د.ك0.02346975
1 XDC Network(XDC) til ILS
0.2562435
1 XDC Network(XDC) til BOB
Bs0.5317245
1 XDC Network(XDC) til AZN
0.130815
1 XDC Network(XDC) til TJS
SM0.720252
1 XDC Network(XDC) til GEL
0.207765
1 XDC Network(XDC) til AOA
Kz70.1453115
1 XDC Network(XDC) til BHD
.د.ب0.02901015
1 XDC Network(XDC) til BMD
$0.07695
1 XDC Network(XDC) til DKK
kr0.4886325
1 XDC Network(XDC) til HNL
L2.0168595
1 XDC Network(XDC) til MUR
3.488913
1 XDC Network(XDC) til NAD
$1.3350825
1 XDC Network(XDC) til NOK
kr0.764883
1 XDC Network(XDC) til NZD
$0.130815
1 XDC Network(XDC) til PAB
B/.0.07695
1 XDC Network(XDC) til PGK
K0.321651
1 XDC Network(XDC) til QAR
ر.ق0.2793285
1 XDC Network(XDC) til RSD
дин.7.6726845
1 XDC Network(XDC) til UZS
soʻm949.9993065
1 XDC Network(XDC) til ALL
L6.345297
1 XDC Network(XDC) til ANG
ƒ0.1377405
1 XDC Network(XDC) til AWG
ƒ0.13851
1 XDC Network(XDC) til BBD
$0.1539
1 XDC Network(XDC) til BAM
KM0.127737
1 XDC Network(XDC) til BIF
Fr229.69575
1 XDC Network(XDC) til BND
$0.098496
1 XDC Network(XDC) til BSD
$0.07695
1 XDC Network(XDC) til JMD
$12.3435495
1 XDC Network(XDC) til KHR
309.035817
1 XDC Network(XDC) til KMF
Fr32.1651
1 XDC Network(XDC) til LAK
1,672.8260535
1 XDC Network(XDC) til LKR
Rs23.275836
1 XDC Network(XDC) til MDL
L1.269675
1 XDC Network(XDC) til MGA
Ar340.4860515
1 XDC Network(XDC) til MOP
P0.6163695
1 XDC Network(XDC) til MVR
1.177335
1 XDC Network(XDC) til MWK
MK133.5936645
1 XDC Network(XDC) til MZN
MT4.917105
1 XDC Network(XDC) til NPR
Rs10.843794
1 XDC Network(XDC) til PYG
549.5769
1 XDC Network(XDC) til RWF
Fr111.50055
1 XDC Network(XDC) til SBD
$0.63099
1 XDC Network(XDC) til SCR
1.1026935
1 XDC Network(XDC) til SRD
$2.9310255
1 XDC Network(XDC) til SVC
$0.6733125
1 XDC Network(XDC) til SZL
L1.3350825
1 XDC Network(XDC) til TMT
m0.269325
1 XDC Network(XDC) til TND
د.ت0.2239245
1 XDC Network(XDC) til TTD
$0.5209515
1 XDC Network(XDC) til UGX
Sh269.9406
1 XDC Network(XDC) til XAF
Fr42.9381
1 XDC Network(XDC) til XCD
$0.207765
1 XDC Network(XDC) til XOF
Fr42.9381
1 XDC Network(XDC) til XPF
Fr7.77195
1 XDC Network(XDC) til BWP
P1.024974
1 XDC Network(XDC) til BZD
$0.1546695
1 XDC Network(XDC) til CVE
$7.216371
1 XDC Network(XDC) til DJF
Fr13.62015
1 XDC Network(XDC) til DOP
$4.772439
1 XDC Network(XDC) til DZD
د.ج9.9688725
1 XDC Network(XDC) til FJD
$0.1731375
1 XDC Network(XDC) til GNF
Fr669.08025
1 XDC Network(XDC) til GTQ
Q0.589437
1 XDC Network(XDC) til GYD
$16.1048655
1 XDC Network(XDC) til ISK
kr9.31095

XDC Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XDC Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XDC Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XDC Network

Hvor mye er XDC Network (XDC) verdt i dag?
Live XDC prisen i USD er 0.07695 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XDC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XDC til USD er $ 0.07695. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XDC Network?
Markedsverdien for XDC er $ 1.37B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XDC?
Den sirkulerende forsyningen av XDC er 17.74B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXDC ?
XDC oppnådde en ATH-pris på 0.19387438 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XDC?
XDC så en ATL-pris på 0.000157131627911 USD.
Hva er handelsvolumet til XDC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XDC er $ 822.19K USD.
Vil XDC gå høyere i år?
XDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XDC prisprognosen for en mer grundig analyse.
XDC Network (XDC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

