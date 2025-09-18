Hva er XDC Network (XDC)

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

XDC Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XDC Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk XDC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om XDC Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XDC Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XDC Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XDC Network (XDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XDC Network (XDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XDC Network.

Sjekk XDC Networkprisprognosen nå!

XDC Network (XDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XDC Network (XDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XDC Network (XDC)

Leter du etter hvordan du kjøperXDC Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XDC Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XDC til lokale valutaer

Prøv konverting

XDC Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XDC Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om XDC Network Hvor mye er XDC Network (XDC) verdt i dag? Live XDC prisen i USD er 0.07695 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XDC-til-USD-pris? $ 0.07695 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XDC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for XDC Network? Markedsverdien for XDC er $ 1.37B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XDC? Den sirkulerende forsyningen av XDC er 17.74B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXDC ? XDC oppnådde en ATH-pris på 0.19387438 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XDC? XDC så en ATL-pris på 0.000157131627911 USD . Hva er handelsvolumet til XDC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XDC er $ 822.19K USD . Vil XDC gå høyere i år? XDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XDC prisprognosen for en mer grundig analyse.

XDC Network (XDC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?