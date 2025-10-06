Xeleb Protocol pris i dag

Sanntids Xeleb Protocol (XCX) pris i dag er $ 0.01722, med en 0.17% endring de siste 24 timene. Nåværende XCX til USD konverteringssats er $ 0.01722 per XCX.

Xeleb Protocol rangerer for tiden som #1744 etter markedsverdi på $ 1.86M, med en sirkulerende forsyning på 108.30M XCX. I løpet av de siste 24 timene XCX har den blitt handlet mellom $ 0.01685(laveste) og $ 0.01792 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.09145411179261065, mens tidenes laveste notering var $ 0.016665860301322.

Kortsiktig har XCX beveget seg -0.81% i løpet av den siste timen og -4.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 222.50K.

Xeleb Protocol (XCX) Markedsinformasjon

Rangering No.1744 Markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volum (24 timer) $ 222.50K$ 222.50K $ 222.50K Fullt utvannet markedsverdi $ 17.22M$ 17.22M $ 17.22M Opplagsforsyning 108.30M 108.30M 108.30M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 999,800,432.687814 999,800,432.687814 999,800,432.687814 Opplagsforsyning 10.83% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Xeleb Protocol er $ 1.86M, med et 24-timers handelsvolum på $ 222.50K. Den sirkulerende forsyningen på XCX er 108.30M, med en total tilgang på 999800432.687814. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.22M.