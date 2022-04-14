Winnerz (WNZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Winnerz (WNZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Winnerz (WNZ) Informasjon Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. Offisiell nettside: https://en.winnerz.win/ Teknisk dokument: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 Kjøp WNZ nå!

Winnerz (WNZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Winnerz (WNZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 342.93K $ 342.93K $ 342.93K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 213.63M $ 213.63M $ 213.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M All-time high: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 All-Time Low: $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 Nåværende pris: $ 0.0016053 $ 0.0016053 $ 0.0016053 Lær mer om Winnerz (WNZ) pris

Winnerz (WNZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Winnerz (WNZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WNZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WNZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WNZs tokenomics, kan du utforske WNZ tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WNZ Interessert i å legge til Winnerz (WNZ) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WNZ, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WNZ på MEXC nå!

Winnerz (WNZ) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WNZ hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WNZ nå!

WNZ prisforutsigelse Vil du vite hvor WNZ kan være på vei? Vår WNZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WNZ tokenets prisforutsigelse nå!

