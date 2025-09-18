Hva er Winnerz (WNZ)

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

Winnerz (WNZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Winnerz (WNZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WNZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Winnerz Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Winnerz, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Winnerz Hvor mye er Winnerz (WNZ) verdt i dag? Live WNZ prisen i USD er 0.0016216 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WNZ-til-USD-pris? $ 0.0016216 . Hva er markedsverdien for Winnerz? Markedsverdien for WNZ er $ 346.42K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WNZ? Den sirkulerende forsyningen av WNZ er 213.63M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWNZ ? WNZ oppnådde en ATH-pris på 0.06725080104804515 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WNZ? WNZ så en ATL-pris på 0.000960047710637145 USD . Hva er handelsvolumet til WNZ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WNZ er $ 1.05K USD .

Winnerz (WNZ) Viktige bransjeoppdateringer

