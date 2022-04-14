Wicrypt (WNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wicrypt (WNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wicrypt (WNT) Informasjon The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid! Offisiell nettside: https://wicrypt.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.wicrypt.com/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x82a0e6c02b91ec9f6ff943c0a933c03dbaa19689 Kjøp WNT nå!

Wicrypt (WNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wicrypt (WNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 367.44K $ 367.44K $ 367.44K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 26.12M $ 26.12M $ 26.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M All-time high: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 All-Time Low: $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 $ 0.00885626534093369 Nåværende pris: $ 0.014065 $ 0.014065 $ 0.014065 Lær mer om Wicrypt (WNT) pris

Wicrypt (WNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wicrypt (WNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WNTs tokenomics, kan du utforske WNT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WNT Interessert i å legge til Wicrypt (WNT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WNT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WNT på MEXC nå!

Wicrypt (WNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WNT nå!

WNT prisforutsigelse Vil du vite hvor WNT kan være på vei? Vår WNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WNT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!