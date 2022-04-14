Visa (VON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Visa (VON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Visa (VON) Informasjon Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi. Offisiell nettside: https://app.ondo.finance/assets/von Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xaC37c20C1d0E5285035e056101a64e263Ff94a41 Kjøp VON nå!

Visa (VON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Visa (VON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 99.63K $ 99.63K $ 99.63K Total forsyning: $ 4.12K $ 4.12K $ 4.12K Sirkulerende forsyning: $ 291.55 $ 291.55 $ 291.55 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M All-time high: $ 348.39 $ 348.39 $ 348.39 All-Time Low: $ 335.8857120327698 $ 335.8857120327698 $ 335.8857120327698 Nåværende pris: $ 341.73 $ 341.73 $ 341.73 Lær mer om Visa (VON) pris

Visa (VON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Visa (VON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VONs tokenomics, kan du utforske VON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VON Interessert i å legge til Visa (VON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VON på MEXC nå!

Visa (VON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VON nå!

VON prisforutsigelse Vil du vite hvor VON kan være på vei? Vår VON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VON tokenets prisforutsigelse nå!

