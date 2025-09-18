Dagens Visa livepris er 342.07 USD. Spor prisoppdateringer for VON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Visa livepris er 342.07 USD. Spor prisoppdateringer for VON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Visa Logo

Visa Pris(VON)

1 VON til USD livepris:

+0.52%1D
USD
Visa (VON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:52:14 (UTC+8)

Visa (VON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.07%

+0.52%

+0.59%

+0.59%

Visa (VON) sanntidsprisen er $ 342.07. I løpet av de siste 24 timene har VON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 338.58 og et toppnivå på $ 342.74, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VON er $ 353.0231236386013, mens den rekordlave prisen er $ 335.8857120327698.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VON endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.52% over 24 timer og +0.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Visa (VON) Markedsinformasjon

No.3069

ETH

Nåværende markedsverdi på Visa er $ 99.73K, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.61K. Den sirkulerende forsyningen på VON er 291.55, med en total tilgang på 3995.92291281. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.37M.

Visa (VON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Visa for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +1.7691+0.52%
30 dager$ +42.07+14.02%
60 dager$ +42.07+14.02%
90 dager$ +42.07+14.02%
Visa Prisendring i dag

I dag registrerte VON en endring på $ +1.7691 (+0.52%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Visa 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +42.07 (+14.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Visa 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VON en endring på $ +42.07 (+14.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Visa 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +42.07+14.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Visa (VON)?

Sjekk ut Visa Prishistorikk-siden nå.

Hva er Visa (VON)

Ondo Global Markets is a platform designed to bring traditional public security onchain, with tokens that are freely transferable and usable in DeFi.

Visa er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Visa investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Visa på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Visa kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Visa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Visa (VON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Visa (VON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Visa.

Sjekk Visaprisprognosen nå!

Visa (VON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Visa (VON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Visa (VON)

Leter du etter hvordan du kjøperVisa? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Visa på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VON til lokale valutaer

Visa Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Visa, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Visa nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Visa

Hvor mye er Visa (VON) verdt i dag?
Live VON prisen i USD er 342.07 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VON til USD er $ 342.07. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Visa?
Markedsverdien for VON er $ 99.73K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VON?
Den sirkulerende forsyningen av VON er 291.55 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVON ?
VON oppnådde en ATH-pris på 353.0231236386013 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VON?
VON så en ATL-pris på 335.8857120327698 USD.
Hva er handelsvolumet til VON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VON er $ 56.61K USD.
Vil VON gå høyere i år?
VON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:52:14 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

