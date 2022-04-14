Volt Inu V3 (VOLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Volt Inu V3 (VOLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Volt Inu V3 (VOLT) Informasjon Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets. Offisiell nettside: https://voltinu.in/ Teknisk dokument: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca Kjøp VOLT nå!

Volt Inu V3 (VOLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Volt Inu V3 (VOLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.89M $ 7.89M $ 7.89M Total forsyning: $ 69.00T $ 69.00T $ 69.00T Sirkulerende forsyning: $ 54.77T $ 54.77T $ 54.77T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M All-time high: $ 0.000003595 $ 0.000003595 $ 0.000003595 All-Time Low: $ 0.000000136354533328 $ 0.000000136354533328 $ 0.000000136354533328 Nåværende pris: $ 0.000000144 $ 0.000000144 $ 0.000000144 Lær mer om Volt Inu V3 (VOLT) pris

Volt Inu V3 (VOLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Volt Inu V3 (VOLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VOLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VOLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VOLTs tokenomics, kan du utforske VOLT tokenets livepris!

Volt Inu V3 (VOLT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VOLT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VOLT nå!

VOLT prisforutsigelse Vil du vite hvor VOLT kan være på vei? Vår VOLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VOLT tokenets prisforutsigelse nå!

