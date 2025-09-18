Dagens Volt Inu V3 livepris er 0.0000001485 USD. Spor prisoppdateringer for VOLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VOLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Volt Inu V3 livepris er 0.0000001485 USD. Spor prisoppdateringer for VOLT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VOLT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Volt Inu V3 Pris(VOLT)

$0.0000001485
$0.0000001485$0.0000001485
+0.67%1D
Volt Inu V3 (VOLT) Live prisdiagram
Volt Inu V3 (VOLT) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0000001472
$ 0.0000001472$ 0.0000001472
$ 0.0000001515
$ 0.0000001515$ 0.0000001515
$ 0.0000001472
$ 0.0000001472$ 0.0000001472

$ 0.0000001515
$ 0.0000001515$ 0.0000001515

$ 0.000003512928725348
$ 0.000003512928725348$ 0.000003512928725348

$ 0.000000136354533328
$ 0.000000136354533328$ 0.000000136354533328

+0.27%

+0.67%

-4.93%

-4.93%

Volt Inu V3 (VOLT) sanntidsprisen er $ 0.0000001485. I løpet av de siste 24 timene har VOLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000001472 og et toppnivå på $ 0.0000001515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VOLT er $ 0.000003512928725348, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000136354533328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VOLT endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og -4.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Volt Inu V3 (VOLT) Markedsinformasjon

$ 8.13M
$ 8.13M$ 8.13M

$ 33.46K
$ 33.46K$ 33.46K

$ 10.25M
$ 10.25M$ 10.25M

54.77T
54.77T 54.77T

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

69,000,000,000,000
69,000,000,000,000 69,000,000,000,000

79.37%

ETH

Nåværende markedsverdi på Volt Inu V3 er $ 8.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 33.46K. Den sirkulerende forsyningen på VOLT er 54.77T, med en total tilgang på 69000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.25M.

Volt Inu V3 (VOLT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Volt Inu V3 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000000000988+0.67%
30 dager$ -0.0000000154-9.40%
60 dager$ -0.0000000045-2.95%
90 dager$ -0.0000000258-14.81%
Volt Inu V3 Prisendring i dag

I dag registrerte VOLT en endring på $ +0.000000000988 (+0.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Volt Inu V3 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000000154 (-9.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Volt Inu V3 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VOLT en endring på $ -0.0000000045 (-2.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Volt Inu V3 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000000258-14.81% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Volt Inu V3 (VOLT)?

Sjekk ut Volt Inu V3 Prishistorikk-siden nå.

Hva er Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Volt Inu V3 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Volt Inu V3 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VOLT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Volt Inu V3 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Volt Inu V3 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Volt Inu V3 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Volt Inu V3 (VOLT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Volt Inu V3 (VOLT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Volt Inu V3.

Sjekk Volt Inu V3prisprognosen nå!

Volt Inu V3 (VOLT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Volt Inu V3 (VOLT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VOLT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Volt Inu V3 (VOLT)

Leter du etter hvordan du kjøperVolt Inu V3? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Volt Inu V3 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VOLT til lokale valutaer

1 Volt Inu V3(VOLT) til VND
0.0039077775
1 Volt Inu V3(VOLT) til AUD
A$0.000000224235
1 Volt Inu V3(VOLT) til GBP
0.00000010989
1 Volt Inu V3(VOLT) til EUR
0.000000126225
1 Volt Inu V3(VOLT) til USD
$0.0000001485
1 Volt Inu V3(VOLT) til MYR
RM0.0000006237
1 Volt Inu V3(VOLT) til TRY
0.00000614493
1 Volt Inu V3(VOLT) til JPY
¥0.0000218295
1 Volt Inu V3(VOLT) til ARS
ARS$0.00021902562
1 Volt Inu V3(VOLT) til RUB
0.00001239975
1 Volt Inu V3(VOLT) til INR
0.000013078395
1 Volt Inu V3(VOLT) til IDR
Rp0.00247499901
1 Volt Inu V3(VOLT) til KRW
0.00020740104
1 Volt Inu V3(VOLT) til PHP
0.00000847044
1 Volt Inu V3(VOLT) til EGP
￡E.0.000007153245
1 Volt Inu V3(VOLT) til BRL
R$0.00000079002
1 Volt Inu V3(VOLT) til CAD
C$0.000000203445
1 Volt Inu V3(VOLT) til BDT
0.00001807839
1 Volt Inu V3(VOLT) til NGN
0.00022197186
1 Volt Inu V3(VOLT) til COP
$0.00057558006
1 Volt Inu V3(VOLT) til ZAR
R.0.00000257202
1 Volt Inu V3(VOLT) til UAH
0.00000613602
1 Volt Inu V3(VOLT) til TZS
T.Sh.0.00036757314
1 Volt Inu V3(VOLT) til VES
Bs0.0000242055
1 Volt Inu V3(VOLT) til CLP
$0.0001418175
1 Volt Inu V3(VOLT) til PKR
Rs0.00004215024
1 Volt Inu V3(VOLT) til KZT
0.000080399385
1 Volt Inu V3(VOLT) til THB
฿0.000004723785
1 Volt Inu V3(VOLT) til TWD
NT$0.000004489155
1 Volt Inu V3(VOLT) til AED
د.إ0.000000544995
1 Volt Inu V3(VOLT) til CHF
Fr0.000000117315
1 Volt Inu V3(VOLT) til HKD
HK$0.000001153845
1 Volt Inu V3(VOLT) til AMD
֏0.00005683095
1 Volt Inu V3(VOLT) til MAD
.د.م0.00000133947
1 Volt Inu V3(VOLT) til MXN
$0.00000272943
1 Volt Inu V3(VOLT) til SAR
ريال0.000000556875
1 Volt Inu V3(VOLT) til ETB
Br0.000021320145
1 Volt Inu V3(VOLT) til KES
KSh0.00001918323
1 Volt Inu V3(VOLT) til JOD
د.أ0.0000001052865
1 Volt Inu V3(VOLT) til PLN
0.00000053757
1 Volt Inu V3(VOLT) til RON
лв0.000000640035
1 Volt Inu V3(VOLT) til SEK
kr0.000001397385
1 Volt Inu V3(VOLT) til BGN
лв0.00000024651
1 Volt Inu V3(VOLT) til HUF
Ft0.000049351005
1 Volt Inu V3(VOLT) til CZK
0.000003069495
1 Volt Inu V3(VOLT) til KWD
د.ك0.0000000452925
1 Volt Inu V3(VOLT) til ILS
0.000000494505
1 Volt Inu V3(VOLT) til BOB
Bs0.000001026135
1 Volt Inu V3(VOLT) til AZN
0.00000025245
1 Volt Inu V3(VOLT) til TJS
SM0.00000138996
1 Volt Inu V3(VOLT) til GEL
0.00000040095
1 Volt Inu V3(VOLT) til AOA
Kz0.000135368145
1 Volt Inu V3(VOLT) til BHD
.د.ب0.0000000559845
1 Volt Inu V3(VOLT) til BMD
$0.0000001485
1 Volt Inu V3(VOLT) til DKK
kr0.000000942975
1 Volt Inu V3(VOLT) til HNL
L0.000003892185
1 Volt Inu V3(VOLT) til MUR
0.00000673299
1 Volt Inu V3(VOLT) til NAD
$0.000002576475
1 Volt Inu V3(VOLT) til NOK
kr0.00000147609
1 Volt Inu V3(VOLT) til NZD
$0.00000025245
1 Volt Inu V3(VOLT) til PAB
B/.0.0000001485
1 Volt Inu V3(VOLT) til PGK
K0.00000062073
1 Volt Inu V3(VOLT) til QAR
ر.ق0.000000539055
1 Volt Inu V3(VOLT) til RSD
дин.0.000014806935
1 Volt Inu V3(VOLT) til UZS
soʻm0.001833331995
1 Volt Inu V3(VOLT) til ALL
L0.00001224531
1 Volt Inu V3(VOLT) til ANG
ƒ0.000000265815
1 Volt Inu V3(VOLT) til AWG
ƒ0.0000002673
1 Volt Inu V3(VOLT) til BBD
$0.000000297
1 Volt Inu V3(VOLT) til BAM
KM0.00000024651
1 Volt Inu V3(VOLT) til BIF
Fr0.0004432725
1 Volt Inu V3(VOLT) til BND
$0.00000019008
1 Volt Inu V3(VOLT) til BSD
$0.0000001485
1 Volt Inu V3(VOLT) til JMD
$0.000023820885
1 Volt Inu V3(VOLT) til KHR
0.00059638491
1 Volt Inu V3(VOLT) til KMF
Fr0.000062073
1 Volt Inu V3(VOLT) til LAK
0.003228260805
1 Volt Inu V3(VOLT) til LKR
Rs0.00004491828
1 Volt Inu V3(VOLT) til MDL
L0.00000245025
1 Volt Inu V3(VOLT) til MGA
Ar0.000657078345
1 Volt Inu V3(VOLT) til MOP
P0.000001189485
1 Volt Inu V3(VOLT) til MVR
0.00000227205
1 Volt Inu V3(VOLT) til MWK
MK0.000257812335
1 Volt Inu V3(VOLT) til MZN
MT0.00000948915
1 Volt Inu V3(VOLT) til NPR
Rs0.00002092662
1 Volt Inu V3(VOLT) til PYG
0.001060587
1 Volt Inu V3(VOLT) til RWF
Fr0.0002151765
1 Volt Inu V3(VOLT) til SBD
$0.0000012177
1 Volt Inu V3(VOLT) til SCR
0.000002128005
1 Volt Inu V3(VOLT) til SRD
$0.000005656365
1 Volt Inu V3(VOLT) til SVC
$0.000001299375
1 Volt Inu V3(VOLT) til SZL
L0.000002576475
1 Volt Inu V3(VOLT) til TMT
m0.00000051975
1 Volt Inu V3(VOLT) til TND
د.ت0.000000432135
1 Volt Inu V3(VOLT) til TTD
$0.000001005345
1 Volt Inu V3(VOLT) til UGX
Sh0.000520938
1 Volt Inu V3(VOLT) til XAF
Fr0.000082863
1 Volt Inu V3(VOLT) til XCD
$0.00000040095
1 Volt Inu V3(VOLT) til XOF
Fr0.000082863
1 Volt Inu V3(VOLT) til XPF
Fr0.0000149985
1 Volt Inu V3(VOLT) til BWP
P0.00000197802
1 Volt Inu V3(VOLT) til BZD
$0.000000298485
1 Volt Inu V3(VOLT) til CVE
$0.00001392633
1 Volt Inu V3(VOLT) til DJF
Fr0.0000262845
1 Volt Inu V3(VOLT) til DOP
$0.00000920997
1 Volt Inu V3(VOLT) til DZD
د.ج0.000019238175
1 Volt Inu V3(VOLT) til FJD
$0.000000334125
1 Volt Inu V3(VOLT) til GNF
Fr0.0012912075
1 Volt Inu V3(VOLT) til GTQ
Q0.00000113751
1 Volt Inu V3(VOLT) til GYD
$0.000031079565
1 Volt Inu V3(VOLT) til ISK
kr0.0000179685

For en mer dyptgående forståelse av Volt Inu V3, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Volt Inu V3 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Volt Inu V3

Hvor mye er Volt Inu V3 (VOLT) verdt i dag?
Live VOLT prisen i USD er 0.0000001485 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VOLT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VOLT til USD er $ 0.0000001485. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Volt Inu V3?
Markedsverdien for VOLT er $ 8.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VOLT?
Den sirkulerende forsyningen av VOLT er 54.77T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVOLT ?
VOLT oppnådde en ATH-pris på 0.000003512928725348 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VOLT?
VOLT så en ATL-pris på 0.000000136354533328 USD.
Hva er handelsvolumet til VOLT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VOLT er $ 33.46K USD.
Vil VOLT gå høyere i år?
VOLT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VOLT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:21:46 (UTC+8)

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

1 VOLT = 0.000000 USD

