1 VIVI til USD livepris:

$0.00973
$0.00973
0.00%1D
LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:37:33 (UTC+8)

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.009674
$ 0.009674
24 timer lav
$ 0.009919
$ 0.009919
24 timer høy

$ 0.009674
$ 0.009674

$ 0.009919
$ 0.009919

--
----

--
----

+0.01%

0.00%

-2.18%

-2.18%

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) sanntidsprisen er $ 0.00974. I løpet av de siste 24 timene har VIVI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.009674 og et toppnivå på $ 0.009919, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VIVI er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VIVI endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Markedsinformasjon

--
----

$ 54.90K
$ 54.90K

$ 19.48M
$ 19.48M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000

SOL

Nåværende markedsverdi på LEGENDARY HUMANITY er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.90K. Den sirkulerende forsyningen på VIVI er --, med en total tilgang på 2000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.48M.

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene LEGENDARY HUMANITY for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.002144+28.22%
60 dager$ -0.011233-53.56%
90 dager$ -0.009178-48.52%
LEGENDARY HUMANITY Prisendring i dag

I dag registrerte VIVI en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

LEGENDARY HUMANITY 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.002144 (+28.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

LEGENDARY HUMANITY 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VIVI en endring på $ -0.011233 (-53.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

LEGENDARY HUMANITY 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.009178-48.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for LEGENDARY HUMANITY (VIVI)?

Sjekk ut LEGENDARY HUMANITY Prishistorikk-siden nå.

Hva er LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace.

LEGENDARY HUMANITY er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LEGENDARY HUMANITY investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VIVI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om LEGENDARY HUMANITY på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LEGENDARY HUMANITY kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LEGENDARY HUMANITY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LEGENDARY HUMANITY (VIVI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LEGENDARY HUMANITY (VIVI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LEGENDARY HUMANITY.

Sjekk LEGENDARY HUMANITYprisprognosen nå!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LEGENDARY HUMANITY (VIVI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VIVI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LEGENDARY HUMANITY (VIVI)

Leter du etter hvordan du kjøperLEGENDARY HUMANITY? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LEGENDARY HUMANITY på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LEGENDARY HUMANITY Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LEGENDARY HUMANITY, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell LEGENDARY HUMANITY nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om LEGENDARY HUMANITY

Hvor mye er LEGENDARY HUMANITY (VIVI) verdt i dag?
Live VIVI prisen i USD er 0.00974 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VIVI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VIVI til USD er $ 0.00974. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LEGENDARY HUMANITY?
Markedsverdien for VIVI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VIVI?
Den sirkulerende forsyningen av VIVI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVIVI ?
VIVI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VIVI?
VIVI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til VIVI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VIVI er $ 54.90K USD.
Vil VIVI gå høyere i år?
VIVI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VIVI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:37:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

