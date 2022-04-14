LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LEGENDARY HUMANITY (VIVI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Informasjon The LEGENDARY HUMANITY project uses cutting-edge AI technology to digitally preserve fashion and art heritage and tokenize it for an RWA marketplace. Offisiell nettside: https://www.lh-s.org/ Teknisk dokument: https://docsend.com/v/7hd3n/lhwp Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9RUup1LmD5PBsnd23JmTy39wSwALB7JF7xMfUJP8K7je Kjøp VIVI nå!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LEGENDARY HUMANITY (VIVI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.35M $ 19.35M $ 19.35M All-time high: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.009675 $ 0.009675 $ 0.009675 Lær mer om LEGENDARY HUMANITY (VIVI) pris

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LEGENDARY HUMANITY (VIVI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VIVI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VIVI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VIVIs tokenomics, kan du utforske VIVI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VIVI Interessert i å legge til LEGENDARY HUMANITY (VIVI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VIVI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VIVI på MEXC nå!

LEGENDARY HUMANITY (VIVI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VIVI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VIVI nå!

VIVI prisforutsigelse Vil du vite hvor VIVI kan være på vei? Vår VIVI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VIVI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!