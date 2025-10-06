VIRUS pris i dag

Sanntids VIRUS (VIRUS) pris i dag er $ 0.004556, med en 29.38% endring de siste 24 timene. Nåværende VIRUS til USD konverteringssats er $ 0.004556 per VIRUS.

VIRUS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- VIRUS. I løpet av de siste 24 timene VIRUS har den blitt handlet mellom $ 0.003503(laveste) og $ 0.004601 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har VIRUS beveget seg -0.22% i løpet av den siste timen og +7.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 52.58K.

VIRUS (VIRUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 52.58K$ 52.58K $ 52.58K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på VIRUS er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.58K. Den sirkulerende forsyningen på VIRUS er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.