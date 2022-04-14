VENOM (VENOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VENOM (VENOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VENOM (VENOM) Informasjon Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance. Offisiell nettside: https://venom.foundation Teknisk dokument: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://venomscan.com/ Kjøp VENOM nå!

VENOM (VENOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VENOM (VENOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 142.58M $ 142.58M $ 142.58M Total forsyning: $ 7.31B $ 7.31B $ 7.31B Sirkulerende forsyning: $ 988.92M $ 988.92M $ 988.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B All-time high: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 All-Time Low: $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 $ 0.034636160326987464 Nåværende pris: $ 0.14418 $ 0.14418 $ 0.14418 Lær mer om VENOM (VENOM) pris

VENOM (VENOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VENOM (VENOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VENOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VENOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VENOMs tokenomics, kan du utforske VENOM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VENOM Interessert i å legge til VENOM (VENOM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VENOM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VENOM på MEXC nå!

VENOM (VENOM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VENOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VENOM nå!

VENOM prisforutsigelse Vil du vite hvor VENOM kan være på vei? Vår VENOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VENOM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!