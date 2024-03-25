VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

NavnVENOM

RangeringNo.289

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.02%

Opplagsforsyning988,919,270

Maksimal forsyning8,000,000,000

Total forsyning7,315,456,098.46

Opplagsforsyning0.1236%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.7954748678174979,2024-03-25

Laveste pris0.034636160326987464,2025-02-03

Offentlig blokkjedeVENOM

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

