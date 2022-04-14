Velodrome Finance (VELODROME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Velodrome Finance (VELODROME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Velodrome Finance (VELODROME) Informasjon Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Offisiell nettside: https://velodrome.finance/ Teknisk dokument: https://docs.velodrome.finance/ Blokkutforsker: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Velodrome Finance (VELODROME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.79M $ 43.79M $ 43.79M Total forsyning: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Sirkulerende forsyning: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.99M $ 105.99M $ 105.99M All-time high: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 All-Time Low: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Nåværende pris: $ 0.04785 $ 0.04785 $ 0.04785

Velodrome Finance (VELODROME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Velodrome Finance (VELODROME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VELODROME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VELODROME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

