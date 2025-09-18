Dagens Velodrome Finance livepris er 0.05084 USD. Spor prisoppdateringer for VELODROME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VELODROME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Velodrome Finance livepris er 0.05084 USD. Spor prisoppdateringer for VELODROME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VELODROME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.05084
Velodrome Finance (VELODROME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:36:36 (UTC+8)

Velodrome Finance (VELODROME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0507
24 timer lav
$ 0.05289
24 timer høy

$ 0.0507
$ 0.05289
$ 0.42450570475479027
$ 0.005446333086879164
-0.08%

-0.64%

-3.61%

-3.61%

Velodrome Finance (VELODROME) sanntidsprisen er $ 0.05084. I løpet av de siste 24 timene har VELODROME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0507 og et toppnivå på $ 0.05289, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VELODROME er $ 0.42450570475479027, mens den rekordlave prisen er $ 0.005446333086879164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VELODROME endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og -3.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Velodrome Finance (VELODROME) Markedsinformasjon

No.615

$ 46.53M
$ 508.72K
$ 112.62M
915.20M
--
2,215,106,703.090167
OP

Nåværende markedsverdi på Velodrome Finance er $ 46.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 508.72K. Den sirkulerende forsyningen på VELODROME er 915.20M, med en total tilgang på 2215106703.090167. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.62M.

Velodrome Finance (VELODROME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Velodrome Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0003275-0.64%
30 dager$ -0.00123-2.37%
60 dager$ -0.00984-16.22%
90 dager$ +0.00608+13.58%
Velodrome Finance Prisendring i dag

I dag registrerte VELODROME en endring på $ -0.0003275 (-0.64%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Velodrome Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00123 (-2.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Velodrome Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VELODROME en endring på $ -0.00984 (-16.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Velodrome Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00608+13.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Velodrome Finance (VELODROME)?

Sjekk ut Velodrome Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Velodrome Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VELODROME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Velodrome Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Velodrome Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Velodrome Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Velodrome Finance (VELODROME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Velodrome Finance (VELODROME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Velodrome Finance.

Sjekk Velodrome Financeprisprognosen nå!

Velodrome Finance (VELODROME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Velodrome Finance (VELODROME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VELODROME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Velodrome Finance (VELODROME)

Leter du etter hvordan du kjøperVelodrome Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Velodrome Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VELODROME til lokale valutaer

1 Velodrome Finance(VELODROME) til VND
1,337.8546
1 Velodrome Finance(VELODROME) til AUD
A$0.0767684
1 Velodrome Finance(VELODROME) til GBP
0.0376216
1 Velodrome Finance(VELODROME) til EUR
0.043214
1 Velodrome Finance(VELODROME) til USD
$0.05084
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MYR
RM0.213528
1 Velodrome Finance(VELODROME) til TRY
2.1037592
1 Velodrome Finance(VELODROME) til JPY
¥7.47348
1 Velodrome Finance(VELODROME) til ARS
ARS$74.9849328
1 Velodrome Finance(VELODROME) til RUB
4.24514
1 Velodrome Finance(VELODROME) til INR
4.4779872
1 Velodrome Finance(VELODROME) til IDR
Rp847.3329944
1 Velodrome Finance(VELODROME) til KRW
71.0051776
1 Velodrome Finance(VELODROME) til PHP
2.8994052
1 Velodrome Finance(VELODROME) til EGP
￡E.2.4484544
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BRL
R$0.2699604
1 Velodrome Finance(VELODROME) til CAD
C$0.0696508
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BDT
6.1892616
1 Velodrome Finance(VELODROME) til NGN
75.9935984
1 Velodrome Finance(VELODROME) til COP
$198.59375
1 Velodrome Finance(VELODROME) til ZAR
R.0.8805488
1 Velodrome Finance(VELODROME) til UAH
2.1007088
1 Velodrome Finance(VELODROME) til TZS
T.Sh.125.8412016
1 Velodrome Finance(VELODROME) til VES
Bs8.28692
1 Velodrome Finance(VELODROME) til CLP
$48.5522
1 Velodrome Finance(VELODROME) til PKR
Rs14.4304256
1 Velodrome Finance(VELODROME) til KZT
27.5252844
1 Velodrome Finance(VELODROME) til THB
฿1.616712
1 Velodrome Finance(VELODROME) til TWD
NT$1.5368932
1 Velodrome Finance(VELODROME) til AED
د.إ0.1865828
1 Velodrome Finance(VELODROME) til CHF
Fr0.0401636
1 Velodrome Finance(VELODROME) til HKD
HK$0.3950268
1 Velodrome Finance(VELODROME) til AMD
֏19.456468
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MAD
.د.م0.4585768
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MXN
$0.9349476
1 Velodrome Finance(VELODROME) til SAR
ريال0.19065
1 Velodrome Finance(VELODROME) til ETB
Br7.2990988
1 Velodrome Finance(VELODROME) til KES
KSh6.5675112
1 Velodrome Finance(VELODROME) til JOD
د.أ0.03604556
1 Velodrome Finance(VELODROME) til PLN
0.1840408
1 Velodrome Finance(VELODROME) til RON
лв0.2191204
1 Velodrome Finance(VELODROME) til SEK
kr0.4784044
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BGN
лв0.0843944
1 Velodrome Finance(VELODROME) til HUF
Ft16.8900648
1 Velodrome Finance(VELODROME) til CZK
1.0513712
1 Velodrome Finance(VELODROME) til KWD
د.ك0.0155062
1 Velodrome Finance(VELODROME) til ILS
0.1692972
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BOB
Bs0.3513044
1 Velodrome Finance(VELODROME) til AZN
0.086428
1 Velodrome Finance(VELODROME) til TJS
SM0.4758624
1 Velodrome Finance(VELODROME) til GEL
0.137268
1 Velodrome Finance(VELODROME) til AOA
Kz46.3442188
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BHD
.د.ب0.01916668
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BMD
$0.05084
1 Velodrome Finance(VELODROME) til DKK
kr0.322834
1 Velodrome Finance(VELODROME) til HNL
L1.3325164
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MUR
2.3050856
1 Velodrome Finance(VELODROME) til NAD
$0.882074
1 Velodrome Finance(VELODROME) til NOK
kr0.5053496
1 Velodrome Finance(VELODROME) til NZD
$0.086428
1 Velodrome Finance(VELODROME) til PAB
B/.0.05084
1 Velodrome Finance(VELODROME) til PGK
K0.2125112
1 Velodrome Finance(VELODROME) til QAR
ر.ق0.1845492
1 Velodrome Finance(VELODROME) til RSD
дин.5.0702732
1 Velodrome Finance(VELODROME) til UZS
soʻm627.6538628
1 Velodrome Finance(VELODROME) til ALL
L4.1922664
1 Velodrome Finance(VELODROME) til ANG
ƒ0.0910036
1 Velodrome Finance(VELODROME) til AWG
ƒ0.091512
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BBD
$0.10168
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BAM
KM0.0843944
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BIF
Fr151.7574
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BND
$0.0650752
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BSD
$0.05084
1 Velodrome Finance(VELODROME) til JMD
$8.1552444
1 Velodrome Finance(VELODROME) til KHR
204.1764904
1 Velodrome Finance(VELODROME) til KMF
Fr21.25112
1 Velodrome Finance(VELODROME) til LAK
1,105.2173692
1 Velodrome Finance(VELODROME) til LKR
Rs15.3780832
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MDL
L0.83886
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MGA
Ar224.9553068
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MOP
P0.4072284
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MVR
0.777852
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MWK
MK88.2638324
1 Velodrome Finance(VELODROME) til MZN
MT3.248676
1 Velodrome Finance(VELODROME) til NPR
Rs7.1643728
1 Velodrome Finance(VELODROME) til PYG
363.09928
1 Velodrome Finance(VELODROME) til RWF
Fr73.66716
1 Velodrome Finance(VELODROME) til SBD
$0.416888
1 Velodrome Finance(VELODROME) til SCR
0.7285372
1 Velodrome Finance(VELODROME) til SRD
$1.9364956
1 Velodrome Finance(VELODROME) til SVC
$0.44485
1 Velodrome Finance(VELODROME) til SZL
L0.882074
1 Velodrome Finance(VELODROME) til TMT
m0.17794
1 Velodrome Finance(VELODROME) til TND
د.ت0.1479444
1 Velodrome Finance(VELODROME) til TTD
$0.3441868
1 Velodrome Finance(VELODROME) til UGX
Sh178.34672
1 Velodrome Finance(VELODROME) til XAF
Fr28.36872
1 Velodrome Finance(VELODROME) til XCD
$0.137268
1 Velodrome Finance(VELODROME) til XOF
Fr28.36872
1 Velodrome Finance(VELODROME) til XPF
Fr5.13484
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BWP
P0.6771888
1 Velodrome Finance(VELODROME) til BZD
$0.1021884
1 Velodrome Finance(VELODROME) til CVE
$4.7677752
1 Velodrome Finance(VELODROME) til DJF
Fr8.99868
1 Velodrome Finance(VELODROME) til DOP
$3.1530968
1 Velodrome Finance(VELODROME) til DZD
د.ج6.5868304
1 Velodrome Finance(VELODROME) til FJD
$0.11439
1 Velodrome Finance(VELODROME) til GNF
Fr442.0538
1 Velodrome Finance(VELODROME) til GTQ
Q0.3894344
1 Velodrome Finance(VELODROME) til GYD
$10.6403036
1 Velodrome Finance(VELODROME) til ISK
kr6.15164

Velodrome Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Velodrome Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Velodrome Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Velodrome Finance

Hvor mye er Velodrome Finance (VELODROME) verdt i dag?
Live VELODROME prisen i USD er 0.05084 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VELODROME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VELODROME til USD er $ 0.05084. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Velodrome Finance?
Markedsverdien for VELODROME er $ 46.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VELODROME?
Den sirkulerende forsyningen av VELODROME er 915.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVELODROME ?
VELODROME oppnådde en ATH-pris på 0.42450570475479027 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VELODROME?
VELODROME så en ATL-pris på 0.005446333086879164 USD.
Hva er handelsvolumet til VELODROME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VELODROME er $ 508.72K USD.
Vil VELODROME gå høyere i år?
VELODROME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VELODROME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:36:36 (UTC+8)

Velodrome Finance (VELODROME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

