Dagens VELO livepris er 0.014732 USD. Spor prisoppdateringer for VELO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VELO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens VELO livepris er 0.014732 USD. Spor prisoppdateringer for VELO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VELO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om VELO

VELO Prisinformasjon

VELO teknisk dokument

VELO Offisiell nettside

VELO tokenomics

VELO Prisprognose

VELO-historikk

VELO Kjøpeguide

VELO-til-fiat-valutakonverter

VELO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

VELO Logo

VELO Pris(VELO)

1 VELO til USD livepris:

$0.014765
$0.014765$0.014765
-6.62%1D
USD
VELO (VELO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:46:45 (UTC+8)

VELO (VELO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.014512
$ 0.014512$ 0.014512
24 timer lav
$ 0.016338
$ 0.016338$ 0.016338
24 timer høy

$ 0.014512
$ 0.014512$ 0.014512

$ 0.016338
$ 0.016338$ 0.016338

$ 2.06620174
$ 2.06620174$ 2.06620174

$ 0.001029260893382974
$ 0.001029260893382974$ 0.001029260893382974

-0.59%

-6.61%

-5.44%

-5.44%

VELO (VELO) sanntidsprisen er $ 0.014732. I løpet av de siste 24 timene har VELO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.014512 og et toppnivå på $ 0.016338, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VELO er $ 2.06620174, mens den rekordlave prisen er $ 0.001029260893382974.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VELO endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, -6.61% over 24 timer og -5.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VELO (VELO) Markedsinformasjon

No.181

$ 258.75M
$ 258.75M$ 258.75M

$ 312.76K
$ 312.76K$ 312.76K

$ 353.57M
$ 353.57M$ 353.57M

17.56B
17.56B 17.56B

24,000,000,000
24,000,000,000 24,000,000,000

23,999,804,349
23,999,804,349 23,999,804,349

73.18%

ETH

Nåværende markedsverdi på VELO er $ 258.75M, med et 24-timers handelsvolum på $ 312.76K. Den sirkulerende forsyningen på VELO er 17.56B, med en total tilgang på 23999804349. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 353.57M.

VELO (VELO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene VELO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00104674-6.61%
30 dager$ -0.00044-2.91%
60 dager$ -0.005878-28.53%
90 dager$ +0.002917+24.68%
VELO Prisendring i dag

I dag registrerte VELO en endring på $ -0.00104674 (-6.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

VELO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00044 (-2.91%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

VELO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VELO en endring på $ -0.005878 (-28.53%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

VELO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.002917+24.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for VELO (VELO)?

Sjekk ut VELO Prishistorikk-siden nå.

Hva er VELO (VELO)

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

VELO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VELO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VELO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om VELO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VELO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VELO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VELO (VELO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VELO (VELO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VELO.

Sjekk VELOprisprognosen nå!

VELO (VELO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VELO (VELO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VELO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VELO (VELO)

Leter du etter hvordan du kjøperVELO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VELO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VELO til lokale valutaer

1 VELO(VELO) til VND
387.67258
1 VELO(VELO) til AUD
A$0.02224532
1 VELO(VELO) til GBP
0.01090168
1 VELO(VELO) til EUR
0.0125222
1 VELO(VELO) til USD
$0.014732
1 VELO(VELO) til MYR
RM0.0618744
1 VELO(VELO) til TRY
0.60946284
1 VELO(VELO) til JPY
¥2.165604
1 VELO(VELO) til ARS
ARS$21.72852144
1 VELO(VELO) til RUB
1.22555508
1 VELO(VELO) til INR
1.29774188
1 VELO(VELO) til IDR
Rp245.53323512
1 VELO(VELO) til KRW
20.6041752
1 VELO(VELO) til PHP
0.84075524
1 VELO(VELO) til EGP
￡E.0.70949312
1 VELO(VELO) til BRL
R$0.07837424
1 VELO(VELO) til CAD
C$0.02018284
1 VELO(VELO) til BDT
1.79347368
1 VELO(VELO) til NGN
22.02080432
1 VELO(VELO) til COP
$57.546875
1 VELO(VELO) til ZAR
R.0.25545288
1 VELO(VELO) til UAH
0.60872624
1 VELO(VELO) til TZS
T.Sh.36.46523568
1 VELO(VELO) til VES
Bs2.401316
1 VELO(VELO) til CLP
$14.06906
1 VELO(VELO) til PKR
Rs4.18153088
1 VELO(VELO) til KZT
7.97605212
1 VELO(VELO) til THB
฿0.46936152
1 VELO(VELO) til TWD
NT$0.44534836
1 VELO(VELO) til AED
د.إ0.05406644
1 VELO(VELO) til CHF
Fr0.01163828
1 VELO(VELO) til HKD
HK$0.11446764
1 VELO(VELO) til AMD
֏5.6379364
1 VELO(VELO) til MAD
.د.م0.13288264
1 VELO(VELO) til MXN
$0.27062684
1 VELO(VELO) til SAR
ريال0.055245
1 VELO(VELO) til ETB
Br2.11507324
1 VELO(VELO) til KES
KSh1.90307976
1 VELO(VELO) til JOD
د.أ0.010444988
1 VELO(VELO) til PLN
0.05347716
1 VELO(VELO) til RON
лв0.06364224
1 VELO(VELO) til SEK
kr0.13862812
1 VELO(VELO) til BGN
лв0.02445512
1 VELO(VELO) til HUF
Ft4.90398816
1 VELO(VELO) til CZK
0.30480508
1 VELO(VELO) til KWD
د.ك0.00449326
1 VELO(VELO) til ILS
0.04905756
1 VELO(VELO) til BOB
Bs0.10179812
1 VELO(VELO) til AZN
0.0250444
1 VELO(VELO) til TJS
SM0.13789152
1 VELO(VELO) til GEL
0.0397764
1 VELO(VELO) til AOA
Kz13.42924924
1 VELO(VELO) til BHD
.د.ب0.005553964
1 VELO(VELO) til BMD
$0.014732
1 VELO(VELO) til DKK
kr0.0935482
1 VELO(VELO) til HNL
L0.38612572
1 VELO(VELO) til MUR
0.66794888
1 VELO(VELO) til NAD
$0.2556002
1 VELO(VELO) til NOK
kr0.1465834
1 VELO(VELO) til NZD
$0.0250444
1 VELO(VELO) til PAB
B/.0.014732
1 VELO(VELO) til PGK
K0.06157976
1 VELO(VELO) til QAR
ر.ق0.05347716
1 VELO(VELO) til RSD
дин.1.46966432
1 VELO(VELO) til UZS
soʻm181.87641044
1 VELO(VELO) til ALL
L1.21480072
1 VELO(VELO) til ANG
ƒ0.02637028
1 VELO(VELO) til AWG
ƒ0.0265176
1 VELO(VELO) til BBD
$0.029464
1 VELO(VELO) til BAM
KM0.02445512
1 VELO(VELO) til BIF
Fr43.97502
1 VELO(VELO) til BND
$0.01885696
1 VELO(VELO) til BSD
$0.014732
1 VELO(VELO) til JMD
$2.36316012
1 VELO(VELO) til KHR
59.16459592
1 VELO(VELO) til KMF
Fr6.157976
1 VELO(VELO) til LAK
320.26086316
1 VELO(VELO) til LKR
Rs4.45613536
1 VELO(VELO) til MDL
L0.243078
1 VELO(VELO) til MGA
Ar65.18571164
1 VELO(VELO) til MOP
P0.11800332
1 VELO(VELO) til MVR
0.2253996
1 VELO(VELO) til MWK
MK25.57637252
1 VELO(VELO) til MZN
MT0.9413748
1 VELO(VELO) til NPR
Rs2.07603344
1 VELO(VELO) til PYG
105.215944
1 VELO(VELO) til RWF
Fr21.346668
1 VELO(VELO) til SBD
$0.1208024
1 VELO(VELO) til SCR
0.22422104
1 VELO(VELO) til SRD
$0.56114188
1 VELO(VELO) til SVC
$0.128905
1 VELO(VELO) til SZL
L0.2556002
1 VELO(VELO) til TMT
m0.051562
1 VELO(VELO) til TND
د.ت0.04287012
1 VELO(VELO) til TTD
$0.09973564
1 VELO(VELO) til UGX
Sh51.679856
1 VELO(VELO) til XAF
Fr8.220456
1 VELO(VELO) til XCD
$0.0397764
1 VELO(VELO) til XOF
Fr8.220456
1 VELO(VELO) til XPF
Fr1.487932
1 VELO(VELO) til BWP
P0.19623024
1 VELO(VELO) til BZD
$0.02961132
1 VELO(VELO) til CVE
$1.38156696
1 VELO(VELO) til DJF
Fr2.622296
1 VELO(VELO) til DOP
$0.91367864
1 VELO(VELO) til DZD
د.ج1.90867792
1 VELO(VELO) til FJD
$0.033147
1 VELO(VELO) til GNF
Fr128.09474
1 VELO(VELO) til GTQ
Q0.11284712
1 VELO(VELO) til GYD
$3.08326028
1 VELO(VELO) til ISK
kr1.782572

VELO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VELO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell VELO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om VELO

Hvor mye er VELO (VELO) verdt i dag?
Live VELO prisen i USD er 0.014732 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VELO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VELO til USD er $ 0.014732. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VELO?
Markedsverdien for VELO er $ 258.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VELO?
Den sirkulerende forsyningen av VELO er 17.56B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVELO ?
VELO oppnådde en ATH-pris på 2.06620174 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VELO?
VELO så en ATL-pris på 0.001029260893382974 USD.
Hva er handelsvolumet til VELO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VELO er $ 312.76K USD.
Vil VELO gå høyere i år?
VELO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VELO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:46:45 (UTC+8)

VELO (VELO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

VELO-til-USD-kalkulator

Beløp

VELO
VELO
USD
USD

1 VELO = 0.014732 USD

Handle VELO

VELOUSDT
$0.014765
$0.014765$0.014765
-6.61%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker