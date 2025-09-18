Hva er VELO (VELO)

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

VELO (VELO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VELO (VELO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VELO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VELO (VELO)

VELO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VELO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om VELO Hvor mye er VELO (VELO) verdt i dag? Live VELO prisen i USD er 0.014732 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VELO-til-USD-pris? $ 0.014732 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VELO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for VELO? Markedsverdien for VELO er $ 258.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VELO? Den sirkulerende forsyningen av VELO er 17.56B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVELO ? VELO oppnådde en ATH-pris på 2.06620174 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VELO? VELO så en ATL-pris på 0.001029260893382974 USD . Hva er handelsvolumet til VELO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VELO er $ 312.76K USD . Vil VELO gå høyere i år? VELO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VELO prisprognosen for en mer grundig analyse.

