VELO (VELO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VELO (VELO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VELO (VELO) Informasjon VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications. Offisiell nettside: https://velo.org/ Teknisk dokument: https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf Blokkutforsker: https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M Kjøp VELO nå!

VELO (VELO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VELO (VELO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 246.84M $ 246.84M $ 246.84M Total forsyning: $ 24.00B $ 24.00B $ 24.00B Sirkulerende forsyning: $ 17.56B $ 17.56B $ 17.56B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 337.30M $ 337.30M $ 337.30M All-time high: $ 2.0796 $ 2.0796 $ 2.0796 All-Time Low: $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 $ 0.001029260893382974 Nåværende pris: $ 0.014054 $ 0.014054 $ 0.014054 Lær mer om VELO (VELO) pris

VELO (VELO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VELO (VELO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VELO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VELO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VELOs tokenomics, kan du utforske VELO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VELO Interessert i å legge til VELO (VELO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VELO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VELO på MEXC nå!

VELO (VELO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VELO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VELO nå!

VELO prisforutsigelse Vil du vite hvor VELO kan være på vei? Vår VELO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VELO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!