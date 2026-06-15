Velar pris i dag

Sanntids Velar (VELAR) pris i dag er $ 0.00018132, med en 1.05% endring de siste 24 timene. Nåværende VELAR til USD konverteringssats er $ 0.00018132 per VELAR.

Velar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 64,237, med en sirkulerende forsyning på 354.26M VELAR. I løpet av de siste 24 timene VELAR har den blitt handlet mellom $ 0.00018133(laveste) og $ 0.00018977 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.380312, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011816.

Kortsiktig har VELAR beveget seg -0.57% i løpet av den siste timen og -2.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 6.89.

Velar (VELAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.24K$ 64.24K $ 64.24K Volum (24 timer) $ 6.89$ 6.89 $ 6.89 Fullt utvannet markedsverdi $ 181.32K$ 181.32K $ 181.32K Opplagsforsyning 354.26M 354.26M 354.26M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Velar er $ 64.24K, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.89. Den sirkulerende forsyningen på VELAR er 354.26M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 181.32K.