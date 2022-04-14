USELESS COIN (USELESS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USELESS COIN (USELESS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USELESS COIN (USELESS) Informasjon $USELESS is a cryptocurrency called "Useless Coin," focusing on uselessness and pure meme culture. Offisiell nettside: https://theuselesscoin.com/ Teknisk dokument: https://theuselesscoin.com/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Dz9mQ9NzkBcCsuGPFJ3r1bS4wgqKMHBPiVuniW8Mbonk Kjøp USELESS nå!

USELESS COIN (USELESS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USELESS COIN (USELESS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 166.57M $ 166.57M $ 166.57M Total forsyning: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Sirkulerende forsyning: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 166.73M $ 166.73M $ 166.73M All-time high: $ 0.441 $ 0.441 $ 0.441 All-Time Low: $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 $ 0.06682009818882667 Nåværende pris: $ 0.166725 $ 0.166725 $ 0.166725 Lær mer om USELESS COIN (USELESS) pris

USELESS COIN (USELESS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USELESS COIN (USELESS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USELESS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USELESS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USELESSs tokenomics, kan du utforske USELESS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe USELESS Interessert i å legge til USELESS COIN (USELESS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe USELESS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper USELESS på MEXC nå!

USELESS COIN (USELESS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til USELESS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for USELESS nå!

USELESS prisforutsigelse Vil du vite hvor USELESS kan være på vei? Vår USELESS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USELESS tokenets prisforutsigelse nå!

