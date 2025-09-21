USELESS COIN (USELESS)-prisforutsigelse (USD)

Få USELESS COIN prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye USELESS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på USELESS COIN % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.191909 $0.191909 $0.191909 -0.66% USD Faktisk Prediksjon USELESS COIN-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) USELESS COIN (USELESS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan USELESS COIN potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.191909 i 2025. USELESS COIN (USELESS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan USELESS COIN potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.201504 i 2026. USELESS COIN (USELESS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USELESS for 2027 $ 0.211579 med en 10.25% vekstrate. USELESS COIN (USELESS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USELESS for 2028 $ 0.222158 med en 15.76% vekstrate. USELESS COIN (USELESS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USELESS for 2029 $ 0.233266 med en 21.55% vekstrate. USELESS COIN (USELESS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USELESS for 2030 $ 0.244929 med en 27.63% vekstrate. USELESS COIN (USELESS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på USELESS COIN potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.398965. USELESS COIN (USELESS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på USELESS COIN potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.649871. År Pris Vekst 2025 $ 0.191909 0.00%

2026 $ 0.201504 5.00%

2027 $ 0.211579 10.25%

2028 $ 0.222158 15.76%

2029 $ 0.233266 21.55%

2030 $ 0.244929 27.63%

2031 $ 0.257176 34.01%

2032 $ 0.270035 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.283536 47.75%

2034 $ 0.297713 55.13%

2035 $ 0.312599 62.89%

2036 $ 0.328229 71.03%

2037 $ 0.344640 79.59%

2038 $ 0.361873 88.56%

2039 $ 0.379966 97.99%

2040 $ 0.398965 107.89% Vis mer Kortsiktig USELESS COIN-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.191909 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.191935 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.192093 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.192697 0.41% USELESS COIN (USELESS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for USELESS September 21, 2025(I dag) er $0.191909 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. USELESS COIN (USELESS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for USELESS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.191935 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. USELESS COIN (USELESS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for USELESS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.192093 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. USELESS COIN (USELESS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for USELESS $0.192697 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende USELESS COIN prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.191909$ 0.191909 $ 0.191909 Prisendring (24 t) -0.66% Markedsverdi $ 191.73M$ 191.73M $ 191.73M Opplagsforsyning 999.09M 999.09M 999.09M Volum (24 timer) $ 972.49K$ 972.49K $ 972.49K Volum (24 timer) -- Den siste USELESS-prisen er $ 0.191909. Den har en 24-timers endring på -0.66%, med et 24-timers handelsvolum på $ 972.49K. Videre har USELESS en sirkulerende forsyning på 999.09M og total markedsverdi på $ 191.73M. Se USELESS livepris

USELESS COIN Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for USELESS COIN direktepris, er gjeldende pris for USELESS COIN 0.191909USD. Den sirkulerende forsyningen av USELESS COIN(USELESS) er 0.00 USELESS , som gir den en markedsverdi på $191.73M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.10% $ -0.021942 $ 0.216459 $ 0.185

7 dager -0.33% $ -0.098548 $ 0.293879 $ 0.185

30 dager -0.13% $ -0.030043 $ 0.309 $ 0.15295 24-timers ytelse De siste 24 timene har USELESS COIN vist en prisbevegelse på $-0.021942 , noe som gjenspeiler en -0.10% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har USELESS COIN handlet på en topp på $0.293879 og en bunn på $0.185 . Det så en prisendring på -0.33% . Denne nylige trenden viser potensialet til USELESS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har USELESS COIN opplevd en -0.13% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.030043 av dens verdi. Dette indikerer at USELESS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette USELESS COIN prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full USELESS prishistorikk

Hvordan fungerer USELESS COIN (USELESS) prisforutsigelsesmodul? USELESS COIN-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for USELESS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for USELESS COIN det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for USELESS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til USELESS COIN. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til USELESS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til USELESS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til USELESS COIN.

Hvorfor er USELESS-prisforutsigelse viktig?

USELESS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i USELESS nå? I følge dine forutsigelser vil USELESS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for USELESS neste måned? I følge USELESS COIN (USELESS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte USELESS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 USELESS koste i 2026? Prisen på 1 USELESS COIN (USELESS) i dag er $0.191909 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USELESS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på USELESS i 2027? USELESS COIN (USELESS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USELESS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for USELESS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil USELESS COIN (USELESS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for USELESS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil USELESS COIN (USELESS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 USELESS koste i 2030? Prisen på 1 USELESS COIN (USELESS) i dag er $0.191909 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USELESS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for USELESS i 2040? USELESS COIN (USELESS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USELESS innen 2040. Registrer deg nå