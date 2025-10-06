StablR USD pris i dag

Sanntids StablR USD (USDR) pris i dag er $ 0.999, med en 0.29% endring de siste 24 timene. Nåværende USDR til USD konverteringssats er $ 0.999 per USDR.

StablR USD rangerer for tiden som #1102 etter markedsverdi på $ 8.27M, med en sirkulerende forsyning på 8.28M USDR. I løpet av de siste 24 timene USDR har den blitt handlet mellom $ 0.999(laveste) og $ 1.002 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.02146361646693, mens tidenes laveste notering var $ 0.980782166260219.

Kortsiktig har USDR beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 479.90.

StablR USD (USDR) Markedsinformasjon

Rangering No.1102 Markedsverdi $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Volum (24 timer) $ 479.90$ 479.90 $ 479.90 Fullt utvannet markedsverdi $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Opplagsforsyning 8.28M 8.28M 8.28M Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 8,282,397.68 8,282,397.68 8,282,397.68 Offentlig blokkjede ETH

