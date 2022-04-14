UMA (UMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UMA (UMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UMA (UMA) Informasjon Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Offisiell nettside: https://umaproject.org/ Teknisk dokument: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828

UMA (UMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UMA (UMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 111.12M $ 111.12M $ 111.12M Total forsyning: $ 126.15M $ 126.15M $ 126.15M Sirkulerende forsyning: $ 90.12M $ 90.12M $ 90.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 155.56M $ 155.56M $ 155.56M All-time high: $ 43.226 $ 43.226 $ 43.226 All-Time Low: $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 Nåværende pris: $ 1.2331 $ 1.2331 $ 1.2331 Lær mer om UMA (UMA) pris

UMA (UMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UMA (UMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UMAs tokenomics, kan du utforske UMA tokenets livepris!

