Dagens UMA livepris er 1.3179 USD. Spor prisoppdateringer for UMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

UMA Pris(UMA)

1 UMA til USD livepris:

$1.3179
$1.3179
+0.43%1D
USD
UMA (UMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:03:30 (UTC+8)

UMA (UMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.3057
$ 1.3057
24 timer lav
$ 1.3807
$ 1.3807
24 timer høy

$ 1.3057
$ 1.3057

$ 1.3807
$ 1.3807

$ 43.36929981
$ 43.36929981

$ 0.8985981014222436
$ 0.8985981014222436

+0.25%

+0.43%

-4.75%

-4.75%

UMA (UMA) sanntidsprisen er $ 1.3179. I løpet av de siste 24 timene har UMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.3057 og et toppnivå på $ 1.3807, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UMA er $ 43.36929981, mens den rekordlave prisen er $ 0.8985981014222436.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UMA endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, +0.43% over 24 timer og -4.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UMA (UMA) Markedsinformasjon

No.333

$ 118.70M
$ 118.70M

$ 387.33K
$ 387.33K

$ 166.19M
$ 166.19M

90.07M
90.07M

126,103,952.38638958
126,103,952.38638958

ETH

Nåværende markedsverdi på UMA er $ 118.70M, med et 24-timers handelsvolum på $ 387.33K. Den sirkulerende forsyningen på UMA er 90.07M, med en total tilgang på 126103952.38638958. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 166.19M.

UMA (UMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene UMA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.005643+0.43%
30 dager$ -0.1008-7.11%
60 dager$ -0.6062-31.51%
90 dager$ +0.2324+21.40%
UMA Prisendring i dag

I dag registrerte UMA en endring på $ +0.005643 (+0.43%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

UMA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1008 (-7.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

UMA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UMA en endring på $ -0.6062 (-31.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

UMA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2324+21.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for UMA (UMA)?

Sjekk ut UMA Prishistorikk-siden nå.

Hva er UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere UMA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om UMA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din UMA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

UMA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UMA (UMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UMA (UMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UMA.

Sjekk UMAprisprognosen nå!

UMA (UMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UMA (UMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UMA (UMA)

Leter du etter hvordan du kjøperUMA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe UMA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UMA til lokale valutaer

UMA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UMA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell UMA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om UMA

Hvor mye er UMA (UMA) verdt i dag?
Live UMA prisen i USD er 1.3179 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UMA til USD er $ 1.3179. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UMA?
Markedsverdien for UMA er $ 118.70M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UMA?
Den sirkulerende forsyningen av UMA er 90.07M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUMA ?
UMA oppnådde en ATH-pris på 43.36929981 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UMA?
UMA så en ATL-pris på 0.8985981014222436 USD.
Hva er handelsvolumet til UMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UMA er $ 387.33K USD.
Vil UMA gå høyere i år?
UMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:03:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$1.3179
