TENUP (TUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TENUP (TUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TENUP (TUP) Informasjon TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io Offisiell nettside: https://tenup.io/ Teknisk dokument: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A Kjøp TUP nå!

TENUP (TUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TENUP (TUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Total forsyning: $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M Sirkulerende forsyning: $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M All-time high: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 All-Time Low: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 Nåværende pris: $ 0.01063 $ 0.01063 $ 0.01063 Lær mer om TENUP (TUP) pris

TENUP (TUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TENUP (TUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TUPs tokenomics, kan du utforske TUP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TUP Interessert i å legge til TENUP (TUP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TUP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TUP på MEXC nå!

TENUP (TUP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TUP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TUP nå!

TUP prisforutsigelse Vil du vite hvor TUP kan være på vei? Vår TUP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TUP tokenets prisforutsigelse nå!

