Tesla xStock pris i dag

Sanntids Tesla xStock (TSLAX) pris i dag er $ 393.51, med en 0.93% endring de siste 24 timene. Nåværende TSLAX til USD konverteringssats er $ 393.51 per TSLAX.

Tesla xStock rangerer for tiden som #460 etter markedsverdi på $ 44.47M, med en sirkulerende forsyning på 113.00K TSLAX. I løpet av de siste 24 timene TSLAX har den blitt handlet mellom $ 393.21(laveste) og $ 399.04 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 474.6824248978316, mens tidenes laveste notering var $ 290.2836164741007.

Kortsiktig har TSLAX beveget seg -0.39% i løpet av den siste timen og -2.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 191.46K.

Tesla xStock (TSLAX) Markedsinformasjon

Rangering No.460 Markedsverdi $ 44.47M$ 44.47M $ 44.47M Volum (24 timer) $ 191.46K$ 191.46K $ 191.46K Fullt utvannet markedsverdi $ 44.47M$ 44.47M $ 44.47M Opplagsforsyning 113.00K 113.00K 113.00K Maksimal forsyning ---- -- Total forsyning 112,998.15930526 112,998.15930526 112,998.15930526 Offentlig blokkjede SOL

