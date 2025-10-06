TRWA pris i dag

Sanntids TRWA (TRWA) pris i dag er $ 0.001255, med en 2.38% endring de siste 24 timene. Nåværende TRWA til USD konverteringssats er $ 0.001255 per TRWA.

TRWA rangerer for tiden som #1074 etter markedsverdi på $ 8.79M, med en sirkulerende forsyning på 7.00B TRWA. I løpet av de siste 24 timene TRWA har den blitt handlet mellom $ 0.0012(laveste) og $ 0.001301 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.020769324352142213, mens tidenes laveste notering var $ 0.000074877740838432.

Kortsiktig har TRWA beveget seg +0.23% i løpet av den siste timen og +4.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 65.61K.

TRWA (TRWA) Markedsinformasjon

Rangering No.1074 Markedsverdi $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M Volum (24 timer) $ 65.61K$ 65.61K $ 65.61K Fullt utvannet markedsverdi $ 12.55M$ 12.55M $ 12.55M Opplagsforsyning 7.00B 7.00B 7.00B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 70.02% Offentlig blokkjede ETH

