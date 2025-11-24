TRWA (TRWA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i TRWA (TRWA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:19:47 (UTC+8)
USD

TRWA (TRWA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRWA (TRWA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 8.87M
$ 8.87M
Total forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 7.00B
$ 7.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 12.67M
$ 12.67M
All-time high:
$ 0.026757
$ 0.026757
All-Time Low:
$ 0.000074877740838432
$ 0.000074877740838432
Nåværende pris:
$ 0.001267
$ 0.001267

TRWA (TRWA) Informasjon

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

Offisiell nettside:
https://tharwa.finance/
Teknisk dokument:
https://tharwa.gitbook.io/tharwa
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x7b10d50b5885bE4c7985A88408265c109bd1EeC8

TRWA (TRWA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak TRWA (TRWA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TRWA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TRWA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TRWAs tokenomics, kan du utforske TRWA tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

