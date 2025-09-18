Dagens TrueFiToken livepris er 0.03193 USD. Spor prisoppdateringer for TRU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TrueFiToken livepris er 0.03193 USD. Spor prisoppdateringer for TRU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TRU

TRU Prisinformasjon

TRU Offisiell nettside

TRU tokenomics

TRU Prisprognose

TRU-historikk

TRU Kjøpeguide

TRU-til-fiat-valutakonverter

TRU Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TrueFiToken Logo

TrueFiToken Pris(TRU)

1 TRU til USD livepris:

$0.03193
$0.03193$0.03193
+0.18%1D
USD
TrueFiToken (TRU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:49:18 (UTC+8)

TrueFiToken (TRU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03148
$ 0.03148$ 0.03148
24 timer lav
$ 0.03377
$ 0.03377$ 0.03377
24 timer høy

$ 0.03148
$ 0.03148$ 0.03148

$ 0.03377
$ 0.03377$ 0.03377

$ 1.03732783
$ 1.03732783$ 1.03732783

$ 0.02315175652400417
$ 0.02315175652400417$ 0.02315175652400417

+0.21%

+0.18%

+1.10%

+1.10%

TrueFiToken (TRU) sanntidsprisen er $ 0.03193. I løpet av de siste 24 timene har TRU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03148 og et toppnivå på $ 0.03377, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRU er $ 1.03732783, mens den rekordlave prisen er $ 0.02315175652400417.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRU endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +1.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TrueFiToken (TRU) Markedsinformasjon

No.639

$ 42.45M
$ 42.45M$ 42.45M

$ 474.90K
$ 474.90K$ 474.90K

$ 46.30M
$ 46.30M$ 46.30M

1.33B
1.33B 1.33B

1,450,000,000
1,450,000,000 1,450,000,000

1,344,195,694.2046723
1,344,195,694.2046723 1,344,195,694.2046723

91.67%

ETH

Nåværende markedsverdi på TrueFiToken er $ 42.45M, med et 24-timers handelsvolum på $ 474.90K. Den sirkulerende forsyningen på TRU er 1.33B, med en total tilgang på 1344195694.2046723. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.30M.

TrueFiToken (TRU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TrueFiToken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000574+0.18%
30 dager$ -0.0006-1.85%
60 dager$ -0.00365-10.26%
90 dager$ +0.00481+17.73%
TrueFiToken Prisendring i dag

I dag registrerte TRU en endring på $ +0.0000574 (+0.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TrueFiToken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0006 (-1.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TrueFiToken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRU en endring på $ -0.00365 (-10.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TrueFiToken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00481+17.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TrueFiToken (TRU)?

Sjekk ut TrueFiToken Prishistorikk-siden nå.

Hva er TrueFiToken (TRU)

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

TrueFiToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TrueFiToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TrueFiToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TrueFiToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TrueFiToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TrueFiToken (TRU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TrueFiToken (TRU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TrueFiToken.

Sjekk TrueFiTokenprisprognosen nå!

TrueFiToken (TRU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TrueFiToken (TRU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TrueFiToken (TRU)

Leter du etter hvordan du kjøperTrueFiToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TrueFiToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRU til lokale valutaer

1 TrueFiToken(TRU) til VND
840.23795
1 TrueFiToken(TRU) til AUD
A$0.0482143
1 TrueFiToken(TRU) til GBP
0.0236282
1 TrueFiToken(TRU) til EUR
0.0271405
1 TrueFiToken(TRU) til USD
$0.03193
1 TrueFiToken(TRU) til MYR
RM0.134106
1 TrueFiToken(TRU) til TRY
1.3212634
1 TrueFiToken(TRU) til JPY
¥4.69371
1 TrueFiToken(TRU) til ARS
ARS$47.0941956
1 TrueFiToken(TRU) til RUB
2.6658357
1 TrueFiToken(TRU) til INR
2.8127137
1 TrueFiToken(TRU) til IDR
Rp532.1664538
1 TrueFiToken(TRU) til KRW
44.5947152
1 TrueFiToken(TRU) til PHP
1.8193714
1 TrueFiToken(TRU) til EGP
￡E.1.5377488
1 TrueFiToken(TRU) til BRL
R$0.1698676
1 TrueFiToken(TRU) til CAD
C$0.0437441
1 TrueFiToken(TRU) til BDT
3.8871582
1 TrueFiToken(TRU) til NGN
47.7276868
1 TrueFiToken(TRU) til COP
$124.2412265
1 TrueFiToken(TRU) til ZAR
R.0.5536662
1 TrueFiToken(TRU) til UAH
1.3193476
1 TrueFiToken(TRU) til TZS
T.Sh.79.0344132
1 TrueFiToken(TRU) til VES
Bs5.20459
1 TrueFiToken(TRU) til CLP
$30.49315
1 TrueFiToken(TRU) til PKR
Rs9.0630112
1 TrueFiToken(TRU) til KZT
17.2872213
1 TrueFiToken(TRU) til THB
฿1.0166512
1 TrueFiToken(TRU) til TWD
NT$0.9649246
1 TrueFiToken(TRU) til AED
د.إ0.1171831
1 TrueFiToken(TRU) til CHF
Fr0.0252247
1 TrueFiToken(TRU) til HKD
HK$0.2480961
1 TrueFiToken(TRU) til AMD
֏12.219611
1 TrueFiToken(TRU) til MAD
.د.م0.2880086
1 TrueFiToken(TRU) til MXN
$0.5878313
1 TrueFiToken(TRU) til SAR
ريال0.1197375
1 TrueFiToken(TRU) til ETB
Br4.5841901
1 TrueFiToken(TRU) til KES
KSh4.1247174
1 TrueFiToken(TRU) til JOD
د.أ0.02263837
1 TrueFiToken(TRU) til PLN
0.1159059
1 TrueFiToken(TRU) til RON
лв0.1379376
1 TrueFiToken(TRU) til SEK
kr0.3004613
1 TrueFiToken(TRU) til BGN
лв0.0530038
1 TrueFiToken(TRU) til HUF
Ft10.6148092
1 TrueFiToken(TRU) til CZK
0.6603124
1 TrueFiToken(TRU) til KWD
د.ك0.00973865
1 TrueFiToken(TRU) til ILS
0.1063269
1 TrueFiToken(TRU) til BOB
Bs0.2206363
1 TrueFiToken(TRU) til AZN
0.054281
1 TrueFiToken(TRU) til TJS
SM0.2988648
1 TrueFiToken(TRU) til GEL
0.086211
1 TrueFiToken(TRU) til AOA
Kz29.1064301
1 TrueFiToken(TRU) til BHD
.د.ب0.01203761
1 TrueFiToken(TRU) til BMD
$0.03193
1 TrueFiToken(TRU) til DKK
kr0.2027555
1 TrueFiToken(TRU) til HNL
L0.8368853
1 TrueFiToken(TRU) til MUR
1.4477062
1 TrueFiToken(TRU) til NAD
$0.5539855
1 TrueFiToken(TRU) til NOK
kr0.3177035
1 TrueFiToken(TRU) til NZD
$0.054281
1 TrueFiToken(TRU) til PAB
B/.0.03193
1 TrueFiToken(TRU) til PGK
K0.1334674
1 TrueFiToken(TRU) til QAR
ر.ق0.1159059
1 TrueFiToken(TRU) til RSD
дин.3.1862947
1 TrueFiToken(TRU) til UZS
soʻm394.1972431
1 TrueFiToken(TRU) til ALL
L2.6329478
1 TrueFiToken(TRU) til ANG
ƒ0.0571547
1 TrueFiToken(TRU) til AWG
ƒ0.057474
1 TrueFiToken(TRU) til BBD
$0.06386
1 TrueFiToken(TRU) til BAM
KM0.0530038
1 TrueFiToken(TRU) til BIF
Fr95.31105
1 TrueFiToken(TRU) til BND
$0.0408704
1 TrueFiToken(TRU) til BSD
$0.03193
1 TrueFiToken(TRU) til JMD
$5.1218913
1 TrueFiToken(TRU) til KHR
128.2327958
1 TrueFiToken(TRU) til KMF
Fr13.34674
1 TrueFiToken(TRU) til LAK
694.1304209
1 TrueFiToken(TRU) til LKR
Rs9.6581864
1 TrueFiToken(TRU) til MDL
L0.526845
1 TrueFiToken(TRU) til MGA
Ar141.2829061
1 TrueFiToken(TRU) til MOP
P0.2557593
1 TrueFiToken(TRU) til MVR
0.488529
1 TrueFiToken(TRU) til MWK
MK55.4339923
1 TrueFiToken(TRU) til MZN
MT2.040327
1 TrueFiToken(TRU) til NPR
Rs4.4995756
1 TrueFiToken(TRU) til PYG
228.04406
1 TrueFiToken(TRU) til RWF
Fr46.26657
1 TrueFiToken(TRU) til SBD
$0.261826
1 TrueFiToken(TRU) til SCR
0.4575569
1 TrueFiToken(TRU) til SRD
$1.2162137
1 TrueFiToken(TRU) til SVC
$0.2793875
1 TrueFiToken(TRU) til SZL
L0.5539855
1 TrueFiToken(TRU) til TMT
m0.111755
1 TrueFiToken(TRU) til TND
د.ت0.0929163
1 TrueFiToken(TRU) til TTD
$0.2161661
1 TrueFiToken(TRU) til UGX
Sh112.01044
1 TrueFiToken(TRU) til XAF
Fr17.81694
1 TrueFiToken(TRU) til XCD
$0.086211
1 TrueFiToken(TRU) til XOF
Fr17.81694
1 TrueFiToken(TRU) til XPF
Fr3.22493
1 TrueFiToken(TRU) til BWP
P0.4253076
1 TrueFiToken(TRU) til BZD
$0.0641793
1 TrueFiToken(TRU) til CVE
$2.9943954
1 TrueFiToken(TRU) til DJF
Fr5.65161
1 TrueFiToken(TRU) til DOP
$1.9802986
1 TrueFiToken(TRU) til DZD
د.ج4.1374894
1 TrueFiToken(TRU) til FJD
$0.0718425
1 TrueFiToken(TRU) til GNF
Fr277.63135
1 TrueFiToken(TRU) til GTQ
Q0.2445838
1 TrueFiToken(TRU) til GYD
$6.6826297
1 TrueFiToken(TRU) til ISK
kr3.86353

TrueFiToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TrueFiToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell TrueFiToken nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TrueFiToken

Hvor mye er TrueFiToken (TRU) verdt i dag?
Live TRU prisen i USD er 0.03193 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRU til USD er $ 0.03193. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TrueFiToken?
Markedsverdien for TRU er $ 42.45M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRU?
Den sirkulerende forsyningen av TRU er 1.33B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRU ?
TRU oppnådde en ATH-pris på 1.03732783 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRU?
TRU så en ATL-pris på 0.02315175652400417 USD.
Hva er handelsvolumet til TRU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRU er $ 474.90K USD.
Vil TRU gå høyere i år?
TRU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:49:18 (UTC+8)

TrueFiToken (TRU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TRU-til-USD-kalkulator

Beløp

TRU
TRU
USD
USD

1 TRU = 0.03193 USD

Handle TRU

TRUUSDT
$0.03193
$0.03193$0.03193
+0.15%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker