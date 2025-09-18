Hva er TrueFiToken (TRU)

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

TrueFiToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TrueFiToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TRU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om TrueFiToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TrueFiToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TrueFiToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TrueFiToken (TRU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TrueFiToken (TRU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TrueFiToken.

Sjekk TrueFiTokenprisprognosen nå!

TrueFiToken (TRU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TrueFiToken (TRU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TrueFiToken (TRU)

Leter du etter hvordan du kjøperTrueFiToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TrueFiToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRU til lokale valutaer

Prøv konverting

TrueFiToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TrueFiToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TrueFiToken Hvor mye er TrueFiToken (TRU) verdt i dag? Live TRU prisen i USD er 0.03193 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TRU-til-USD-pris? $ 0.03193 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TRU til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TrueFiToken? Markedsverdien for TRU er $ 42.45M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TRU? Den sirkulerende forsyningen av TRU er 1.33B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRU ? TRU oppnådde en ATH-pris på 1.03732783 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TRU? TRU så en ATL-pris på 0.02315175652400417 USD . Hva er handelsvolumet til TRU? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRU er $ 474.90K USD . Vil TRU gå høyere i år? TRU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRU prisprognosen for en mer grundig analyse.

TrueFiToken (TRU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?