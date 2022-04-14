TrueFiToken (TRU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TrueFiToken (TRU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TrueFiToken (TRU) Informasjon TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Offisiell nettside: https://truefi.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 Kjøp TRU nå!

TrueFiToken (TRU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TrueFiToken (TRU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.55M $ 39.55M $ 39.55M Total forsyning: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Sirkulerende forsyning: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.14M $ 43.14M $ 43.14M All-time high: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 All-Time Low: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Nåværende pris: $ 0.02975 $ 0.02975 $ 0.02975 Lær mer om TrueFiToken (TRU) pris

TrueFiToken (TRU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TrueFiToken (TRU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRUs tokenomics, kan du utforske TRU tokenets livepris!

