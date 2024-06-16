Dagens TRUST AI livepris er 0.49 USD. Spor prisoppdateringer for TRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TRUST AI livepris er 0.49 USD. Spor prisoppdateringer for TRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TRT

TRT Prisinformasjon

TRT teknisk dokument

TRT Offisiell nettside

TRT tokenomics

TRT Prisprognose

TRT-historikk

TRT Kjøpeguide

TRT-til-fiat-valutakonverter

TRT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TRUST AI Logo

TRUST AI Pris(TRT)

1 TRT til USD livepris:

$0.49
$0.49$0.49
0.00%1D
USD
TRUST AI (TRT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:01:28 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4393
$ 0.4393$ 0.4393
24 timer lav
$ 0.5024
$ 0.5024$ 0.5024
24 timer høy

$ 0.4393
$ 0.4393$ 0.4393

$ 0.5024
$ 0.5024$ 0.5024

$ 11.519671753579141
$ 11.519671753579141$ 11.519671753579141

$ 0.004986070176975496
$ 0.004986070176975496$ 0.004986070176975496

0.00%

0.00%

-9.93%

-9.93%

TRUST AI (TRT) sanntidsprisen er $ 0.49. I løpet av de siste 24 timene har TRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4393 og et toppnivå på $ 0.5024, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRT er $ 11.519671753579141, mens den rekordlave prisen er $ 0.004986070176975496.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -9.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TRUST AI (TRT) Markedsinformasjon

No.1928

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 12.86K
$ 12.86K$ 12.86K

$ 10.29M
$ 10.29M$ 10.29M

3.80M
3.80M 3.80M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

2024-06-16 00:00:00

$ 0.55
$ 0.55$ 0.55

ARB

Nåværende markedsverdi på TRUST AI er $ 1.86M, med et 24-timers handelsvolum på $ 12.86K. Den sirkulerende forsyningen på TRT er 3.80M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.29M.

TRUST AI (TRT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TRUST AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.1093-18.24%
60 dager$ -0.0078-1.57%
90 dager$ +0.019+4.03%
TRUST AI Prisendring i dag

I dag registrerte TRT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TRUST AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1093 (-18.24%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TRUST AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRT en endring på $ -0.0078 (-1.57%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TRUST AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.019+4.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TRUST AI (TRT)?

Sjekk ut TRUST AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er TRUST AI (TRT)

Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.

TRUST AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TRUST AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TRUST AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TRUST AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TRUST AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TRUST AI (TRT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TRUST AI (TRT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TRUST AI.

Sjekk TRUST AIprisprognosen nå!

TRUST AI (TRT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TRUST AI (TRT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TRUST AI (TRT)

Leter du etter hvordan du kjøperTRUST AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TRUST AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRT til lokale valutaer

1 TRUST AI(TRT) til VND
12,894.35
1 TRUST AI(TRT) til AUD
A$0.7399
1 TRUST AI(TRT) til GBP
0.3626
1 TRUST AI(TRT) til EUR
0.4165
1 TRUST AI(TRT) til USD
$0.49
1 TRUST AI(TRT) til MYR
RM2.058
1 TRUST AI(TRT) til TRY
20.2713
1 TRUST AI(TRT) til JPY
¥72.03
1 TRUST AI(TRT) til ARS
ARS$722.7108
1 TRUST AI(TRT) til RUB
40.915
1 TRUST AI(TRT) til INR
43.1641
1 TRUST AI(TRT) til IDR
Rp8,166.6634
1 TRUST AI(TRT) til KRW
684.3536
1 TRUST AI(TRT) til PHP
27.9692
1 TRUST AI(TRT) til EGP
￡E.23.5935
1 TRUST AI(TRT) til BRL
R$2.6068
1 TRUST AI(TRT) til CAD
C$0.6713
1 TRUST AI(TRT) til BDT
59.6526
1 TRUST AI(TRT) til NGN
732.4324
1 TRUST AI(TRT) til COP
$1,914.0625
1 TRUST AI(TRT) til ZAR
R.8.5015
1 TRUST AI(TRT) til UAH
20.2468
1 TRUST AI(TRT) til TZS
T.Sh.1,212.8676
1 TRUST AI(TRT) til VES
Bs79.87
1 TRUST AI(TRT) til CLP
$467.95
1 TRUST AI(TRT) til PKR
Rs139.0816
1 TRUST AI(TRT) til KZT
265.2909
1 TRUST AI(TRT) til THB
฿15.6016
1 TRUST AI(TRT) til TWD
NT$14.8127
1 TRUST AI(TRT) til AED
د.إ1.7983
1 TRUST AI(TRT) til CHF
Fr0.3871
1 TRUST AI(TRT) til HKD
HK$3.8073
1 TRUST AI(TRT) til AMD
֏187.523
1 TRUST AI(TRT) til MAD
.د.م4.4198
1 TRUST AI(TRT) til MXN
$9.0209
1 TRUST AI(TRT) til SAR
ريال1.8375
1 TRUST AI(TRT) til ETB
Br70.3493
1 TRUST AI(TRT) til KES
KSh63.2982
1 TRUST AI(TRT) til JOD
د.أ0.34741
1 TRUST AI(TRT) til PLN
1.7738
1 TRUST AI(TRT) til RON
лв2.1168
1 TRUST AI(TRT) til SEK
kr4.6109
1 TRUST AI(TRT) til BGN
лв0.8134
1 TRUST AI(TRT) til HUF
Ft162.9495
1 TRUST AI(TRT) til CZK
10.1283
1 TRUST AI(TRT) til KWD
د.ك0.14945
1 TRUST AI(TRT) til ILS
1.6317
1 TRUST AI(TRT) til BOB
Bs3.3859
1 TRUST AI(TRT) til AZN
0.833
1 TRUST AI(TRT) til TJS
SM4.5864
1 TRUST AI(TRT) til GEL
1.323
1 TRUST AI(TRT) til AOA
Kz446.6693
1 TRUST AI(TRT) til BHD
.د.ب0.18473
1 TRUST AI(TRT) til BMD
$0.49
1 TRUST AI(TRT) til DKK
kr3.1115
1 TRUST AI(TRT) til HNL
L12.8429
1 TRUST AI(TRT) til MUR
22.2166
1 TRUST AI(TRT) til NAD
$8.5015
1 TRUST AI(TRT) til NOK
kr4.8706
1 TRUST AI(TRT) til NZD
$0.833
1 TRUST AI(TRT) til PAB
B/.0.49
1 TRUST AI(TRT) til PGK
K2.0482
1 TRUST AI(TRT) til QAR
ر.ق1.7787
1 TRUST AI(TRT) til RSD
дин.48.8824
1 TRUST AI(TRT) til UZS
soʻm6,049.3783
1 TRUST AI(TRT) til ALL
L40.4054
1 TRUST AI(TRT) til ANG
ƒ0.8771
1 TRUST AI(TRT) til AWG
ƒ0.882
1 TRUST AI(TRT) til BBD
$0.98
1 TRUST AI(TRT) til BAM
KM0.8134
1 TRUST AI(TRT) til BIF
Fr1,462.65
1 TRUST AI(TRT) til BND
$0.6272
1 TRUST AI(TRT) til BSD
$0.49
1 TRUST AI(TRT) til JMD
$78.6009
1 TRUST AI(TRT) til KHR
1,967.8694
1 TRUST AI(TRT) til KMF
Fr204.82
1 TRUST AI(TRT) til LAK
10,652.1737
1 TRUST AI(TRT) til LKR
Rs148.2152
1 TRUST AI(TRT) til MDL
L8.085
1 TRUST AI(TRT) til MGA
Ar2,168.1373
1 TRUST AI(TRT) til MOP
P3.9249
1 TRUST AI(TRT) til MVR
7.497
1 TRUST AI(TRT) til MWK
MK850.6939
1 TRUST AI(TRT) til MZN
MT31.311
1 TRUST AI(TRT) til NPR
Rs69.0508
1 TRUST AI(TRT) til PYG
3,499.58
1 TRUST AI(TRT) til RWF
Fr710.01
1 TRUST AI(TRT) til SBD
$4.018
1 TRUST AI(TRT) til SCR
7.4578
1 TRUST AI(TRT) til SRD
$18.6641
1 TRUST AI(TRT) til SVC
$4.2875
1 TRUST AI(TRT) til SZL
L8.5015
1 TRUST AI(TRT) til TMT
m1.715
1 TRUST AI(TRT) til TND
د.ت1.4259
1 TRUST AI(TRT) til TTD
$3.3173
1 TRUST AI(TRT) til UGX
Sh1,718.92
1 TRUST AI(TRT) til XAF
Fr273.42
1 TRUST AI(TRT) til XCD
$1.323
1 TRUST AI(TRT) til XOF
Fr273.42
1 TRUST AI(TRT) til XPF
Fr49.49
1 TRUST AI(TRT) til BWP
P6.5268
1 TRUST AI(TRT) til BZD
$0.9849
1 TRUST AI(TRT) til CVE
$45.9522
1 TRUST AI(TRT) til DJF
Fr87.22
1 TRUST AI(TRT) til DOP
$30.3898
1 TRUST AI(TRT) til DZD
د.ج63.4942
1 TRUST AI(TRT) til FJD
$1.1025
1 TRUST AI(TRT) til GNF
Fr4,260.55
1 TRUST AI(TRT) til GTQ
Q3.7534
1 TRUST AI(TRT) til GYD
$102.5521
1 TRUST AI(TRT) til ISK
kr59.29

TRUST AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TRUST AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TRUST AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TRUST AI

Hvor mye er TRUST AI (TRT) verdt i dag?
Live TRT prisen i USD er 0.49 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRT til USD er $ 0.49. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TRUST AI?
Markedsverdien for TRT er $ 1.86M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRT?
Den sirkulerende forsyningen av TRT er 3.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRT ?
TRT oppnådde en ATH-pris på 11.519671753579141 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRT?
TRT så en ATL-pris på 0.004986070176975496 USD.
Hva er handelsvolumet til TRT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRT er $ 12.86K USD.
Vil TRT gå høyere i år?
TRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:01:28 (UTC+8)

TRUST AI (TRT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TRT-til-USD-kalkulator

Beløp

TRT
TRT
USD
USD

1 TRT = 0.49 USD

Handle TRT

TRTUSDT
$0.49
$0.49$0.49
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker