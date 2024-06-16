TRUST AI (TRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TRUST AI (TRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TRUST AI (TRT) Informasjon Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape. Offisiell nettside: https://trust-ai.io/ Teknisk dokument: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44 Kjøp TRT nå!

TRUST AI (TRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TRUST AI (TRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M All-time high: $ 12 $ 12 $ 12 All-Time Low: $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 Nåværende pris: $ 0.4689 $ 0.4689 $ 0.4689 Lær mer om TRUST AI (TRT) pris

TRUST AI (TRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TRUST AI (TRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRTs tokenomics, kan du utforske TRT tokenets livepris!

