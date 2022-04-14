TROLL (TROLL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TROLL (TROLL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TROLL (TROLL) Informasjon $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. Offisiell nettside: https://troll.run/ Teknisk dokument: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a Kjøp TROLL nå!

TROLL (TROLL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TROLL (TROLL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Total forsyning: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T Sirkulerende forsyning: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M All-time high: $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 All-Time Low: $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 Nåværende pris: $ 0.000000003649 $ 0.000000003649 $ 0.000000003649 Lær mer om TROLL (TROLL) pris

TROLL (TROLL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TROLL (TROLL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TROLL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TROLL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TROLLs tokenomics, kan du utforske TROLL tokenets livepris!

TROLL (TROLL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TROLL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TROLL nå!

TROLL prisforutsigelse Vil du vite hvor TROLL kan være på vei? Vår TROLL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TROLL tokenets prisforutsigelse nå!

