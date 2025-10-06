Treehouse pris i dag

Sanntids Treehouse (TREE) pris i dag er $ 0.1367, med en 1.72% endring de siste 24 timene. Nåværende TREE til USD konverteringssats er $ 0.1367 per TREE.

Treehouse rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TREE. I løpet av de siste 24 timene TREE har den blitt handlet mellom $ 0.1361(laveste) og $ 0.1423 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TREE beveget seg -1.23% i løpet av den siste timen og -8.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 120.60K.

Treehouse (TREE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 120.60K$ 120.60K $ 120.60K Fullt utvannet markedsverdi $ 136.70M$ 136.70M $ 136.70M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Treehouse er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 120.60K. Den sirkulerende forsyningen på TREE er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.70M.