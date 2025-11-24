Treehouse (TREE)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Treehouse % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1351 $0.1351 $0.1351 -1.53% USD Faktisk Prediksjon Treehouse-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Treehouse (TREE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Treehouse potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1351 i 2025. Treehouse (TREE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Treehouse potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.141855 i 2026. Treehouse (TREE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TREE for 2027 $ 0.148947 med en 10.25% vekstrate. Treehouse (TREE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TREE for 2028 $ 0.156395 med en 15.76% vekstrate. Treehouse (TREE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TREE for 2029 $ 0.164214 med en 21.55% vekstrate. Treehouse (TREE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TREE for 2030 $ 0.172425 med en 27.63% vekstrate. Treehouse (TREE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Treehouse potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.280863. Treehouse (TREE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Treehouse potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.457496. År Pris Vekst 2025 $ 0.1351 0.00%

2026 $ 0.141855 5.00%

2027 $ 0.148947 10.25%

2028 $ 0.156395 15.76%

2029 $ 0.164214 21.55%

2030 $ 0.172425 27.63%

2031 $ 0.181046 34.01%

2032 $ 0.190099 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.199604 47.75%

2034 $ 0.209584 55.13%

2035 $ 0.220063 62.89%

2036 $ 0.231066 71.03%

2037 $ 0.242620 79.59%

2038 $ 0.254751 88.56%

2039 $ 0.267488 97.99%

2040 $ 0.280863 107.89% Vis mer Kortsiktig Treehouse-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.1351 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.135118 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.135229 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.135655 0.41% Treehouse (TREE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TREE November 24, 2025(I dag) er $0.1351 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Treehouse (TREE) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TREE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.135118 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Treehouse (TREE) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TREE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.135229 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Treehouse (TREE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TREE $0.135655 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Treehouse prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1351$ 0.1351 $ 0.1351 Prisendring (24 t) -1.53% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 116.66K$ 116.66K $ 116.66K Volum (24 timer) -- Den siste TREE-prisen er $ 0.1351. Den har en 24-timers endring på -1.53%, med et 24-timers handelsvolum på $ 116.66K. Videre har TREE en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se TREE livepris

Hvordan kjøpe Treehouse (TREE) Prøver du å kjøpe TREE? Du kan nå kjøpe TREE via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Treehouse og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper TREE nå

Treehouse Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Treehouse direktepris, er gjeldende pris for Treehouse 0.1351USD. Den sirkulerende forsyningen av Treehouse(TREE) er 0.00 TREE , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ -0.006400 $ 0.1414 $ 0.1345

7 dager -0.08% $ -0.013000 $ 0.1706 $ 0.1255

30 dager -0.27% $ -0.0509 $ 0.2214 $ 0.1255 24-timers ytelse De siste 24 timene har Treehouse vist en prisbevegelse på $-0.006400 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Treehouse handlet på en topp på $0.1706 og en bunn på $0.1255 . Det så en prisendring på -0.08% . Denne nylige trenden viser potensialet til TREE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Treehouse opplevd en -0.27% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.0509 av dens verdi. Dette indikerer at TREE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Treehouse prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TREE prishistorikk

Hvordan fungerer Treehouse (TREE) prisforutsigelsesmodul? Treehouse-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TREE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Treehouse det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TREE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Treehouse. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TREE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TREE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Treehouse.

Hvorfor er TREE-prisforutsigelse viktig?

TREE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TREE nå? I følge dine forutsigelser vil TREE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TREE neste måned? I følge Treehouse (TREE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TREE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TREE koste i 2026? Prisen på 1 Treehouse (TREE) i dag er $0.1351 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TREE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TREE i 2027? Treehouse (TREE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TREE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TREE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Treehouse (TREE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TREE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Treehouse (TREE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TREE koste i 2030? Prisen på 1 Treehouse (TREE) i dag er $0.1351 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TREE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TREE i 2040? Treehouse (TREE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TREE innen 2040.