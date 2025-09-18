Dagens TokenFi livepris er 0.0135 USD. Spor prisoppdateringer for TOKEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOKEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TokenFi livepris er 0.0135 USD. Spor prisoppdateringer for TOKEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOKEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TokenFi Pris(TOKEN)

1 TOKEN til USD livepris:

$0.0135
$0.0135
-1.09%1D
USD
TokenFi (TOKEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:17:08 (UTC+8)

TokenFi (TOKEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01334
$ 0.01334
24 timer lav
$ 0.01465
$ 0.01465
24 timer høy

$ 0.01334
$ 0.01334

$ 0.01465
$ 0.01465

$ 0.24479169509887172
$ 0.24479169509887172

$ 0.000048638485014782
$ 0.000048638485014782

-1.25%

-1.09%

-8.79%

-8.79%

TokenFi (TOKEN) sanntidsprisen er $ 0.0135. I løpet av de siste 24 timene har TOKEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01334 og et toppnivå på $ 0.01465, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOKEN er $ 0.24479169509887172, mens den rekordlave prisen er $ 0.000048638485014782.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOKEN endret seg med -1.25% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -8.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TokenFi (TOKEN) Markedsinformasjon

No.1057

$ 13.50M
$ 13.50M

$ 108.73K
$ 108.73K

$ 135.00M
$ 135.00M

1.00B
1.00B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

10.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på TokenFi er $ 13.50M, med et 24-timers handelsvolum på $ 108.73K. Den sirkulerende forsyningen på TOKEN er 1.00B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 135.00M.

TokenFi (TOKEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TokenFi for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001488-1.09%
30 dager$ -0.00052-3.71%
60 dager$ -0.0045-25.00%
90 dager$ +0.0011+8.87%
TokenFi Prisendring i dag

I dag registrerte TOKEN en endring på $ -0.0001488 (-1.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TokenFi 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00052 (-3.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TokenFi 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TOKEN en endring på $ -0.0045 (-25.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TokenFi 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0011+8.87% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TokenFi (TOKEN)?

Sjekk ut TokenFi Prishistorikk-siden nå.

Hva er TokenFi (TOKEN)

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

TokenFi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TokenFi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TOKEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TokenFi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TokenFi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TokenFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TokenFi (TOKEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TokenFi (TOKEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TokenFi.

Sjekk TokenFiprisprognosen nå!

TokenFi (TOKEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TokenFi (TOKEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOKEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TokenFi (TOKEN)

Leter du etter hvordan du kjøperTokenFi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TokenFi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TOKEN til lokale valutaer

1 TokenFi(TOKEN) til VND
355.2525
1 TokenFi(TOKEN) til AUD
A$0.020385
1 TokenFi(TOKEN) til GBP
0.00999
1 TokenFi(TOKEN) til EUR
0.011475
1 TokenFi(TOKEN) til USD
$0.0135
1 TokenFi(TOKEN) til MYR
RM0.0567
1 TokenFi(TOKEN) til TRY
0.55863
1 TokenFi(TOKEN) til JPY
¥1.9845
1 TokenFi(TOKEN) til ARS
ARS$19.91142
1 TokenFi(TOKEN) til RUB
1.12725
1 TokenFi(TOKEN) til INR
1.188945
1 TokenFi(TOKEN) til IDR
Rp224.99991
1 TokenFi(TOKEN) til KRW
18.85464
1 TokenFi(TOKEN) til PHP
0.77004
1 TokenFi(TOKEN) til EGP
￡E.0.650295
1 TokenFi(TOKEN) til BRL
R$0.07182
1 TokenFi(TOKEN) til CAD
C$0.018495
1 TokenFi(TOKEN) til BDT
1.64349
1 TokenFi(TOKEN) til NGN
20.17926
1 TokenFi(TOKEN) til COP
$52.32546
1 TokenFi(TOKEN) til ZAR
R.0.23382
1 TokenFi(TOKEN) til UAH
0.55782
1 TokenFi(TOKEN) til TZS
T.Sh.33.41574
1 TokenFi(TOKEN) til VES
Bs2.2005
1 TokenFi(TOKEN) til CLP
$12.8925
1 TokenFi(TOKEN) til PKR
Rs3.83184
1 TokenFi(TOKEN) til KZT
7.309035
1 TokenFi(TOKEN) til THB
฿0.429435
1 TokenFi(TOKEN) til TWD
NT$0.408105
1 TokenFi(TOKEN) til AED
د.إ0.049545
1 TokenFi(TOKEN) til CHF
Fr0.010665
1 TokenFi(TOKEN) til HKD
HK$0.104895
1 TokenFi(TOKEN) til AMD
֏5.16645
1 TokenFi(TOKEN) til MAD
.د.م0.12177
1 TokenFi(TOKEN) til MXN
$0.24813
1 TokenFi(TOKEN) til SAR
ريال0.050625
1 TokenFi(TOKEN) til ETB
Br1.938195
1 TokenFi(TOKEN) til KES
KSh1.74393
1 TokenFi(TOKEN) til JOD
د.أ0.0095715
1 TokenFi(TOKEN) til PLN
0.04887
1 TokenFi(TOKEN) til RON
лв0.058185
1 TokenFi(TOKEN) til SEK
kr0.127035
1 TokenFi(TOKEN) til BGN
лв0.02241
1 TokenFi(TOKEN) til HUF
Ft4.486455
1 TokenFi(TOKEN) til CZK
0.279045
1 TokenFi(TOKEN) til KWD
د.ك0.0041175
1 TokenFi(TOKEN) til ILS
0.044955
1 TokenFi(TOKEN) til BOB
Bs0.093285
1 TokenFi(TOKEN) til AZN
0.02295
1 TokenFi(TOKEN) til TJS
SM0.12636
1 TokenFi(TOKEN) til GEL
0.03645
1 TokenFi(TOKEN) til AOA
Kz12.306195
1 TokenFi(TOKEN) til BHD
.د.ب0.0050895
1 TokenFi(TOKEN) til BMD
$0.0135
1 TokenFi(TOKEN) til DKK
kr0.085725
1 TokenFi(TOKEN) til HNL
L0.353835
1 TokenFi(TOKEN) til MUR
0.61209
1 TokenFi(TOKEN) til NAD
$0.234225
1 TokenFi(TOKEN) til NOK
kr0.13419
1 TokenFi(TOKEN) til NZD
$0.02295
1 TokenFi(TOKEN) til PAB
B/.0.0135
1 TokenFi(TOKEN) til PGK
K0.05643
1 TokenFi(TOKEN) til QAR
ر.ق0.049005
1 TokenFi(TOKEN) til RSD
дин.1.346085
1 TokenFi(TOKEN) til UZS
soʻm166.666545
1 TokenFi(TOKEN) til ALL
L1.11321
1 TokenFi(TOKEN) til ANG
ƒ0.024165
1 TokenFi(TOKEN) til AWG
ƒ0.0243
1 TokenFi(TOKEN) til BBD
$0.027
1 TokenFi(TOKEN) til BAM
KM0.02241
1 TokenFi(TOKEN) til BIF
Fr40.2975
1 TokenFi(TOKEN) til BND
$0.01728
1 TokenFi(TOKEN) til BSD
$0.0135
1 TokenFi(TOKEN) til JMD
$2.165535
1 TokenFi(TOKEN) til KHR
54.21681
1 TokenFi(TOKEN) til KMF
Fr5.643
1 TokenFi(TOKEN) til LAK
293.478255
1 TokenFi(TOKEN) til LKR
Rs4.08348
1 TokenFi(TOKEN) til MDL
L0.22275
1 TokenFi(TOKEN) til MGA
Ar59.734395
1 TokenFi(TOKEN) til MOP
P0.108135
1 TokenFi(TOKEN) til MVR
0.20655
1 TokenFi(TOKEN) til MWK
MK23.437485
1 TokenFi(TOKEN) til MZN
MT0.86265
1 TokenFi(TOKEN) til NPR
Rs1.90242
1 TokenFi(TOKEN) til PYG
96.417
1 TokenFi(TOKEN) til RWF
Fr19.5615
1 TokenFi(TOKEN) til SBD
$0.1107
1 TokenFi(TOKEN) til SCR
0.193455
1 TokenFi(TOKEN) til SRD
$0.514215
1 TokenFi(TOKEN) til SVC
$0.118125
1 TokenFi(TOKEN) til SZL
L0.234225
1 TokenFi(TOKEN) til TMT
m0.04725
1 TokenFi(TOKEN) til TND
د.ت0.039285
1 TokenFi(TOKEN) til TTD
$0.091395
1 TokenFi(TOKEN) til UGX
Sh47.358
1 TokenFi(TOKEN) til XAF
Fr7.533
1 TokenFi(TOKEN) til XCD
$0.03645
1 TokenFi(TOKEN) til XOF
Fr7.533
1 TokenFi(TOKEN) til XPF
Fr1.3635
1 TokenFi(TOKEN) til BWP
P0.17982
1 TokenFi(TOKEN) til BZD
$0.027135
1 TokenFi(TOKEN) til CVE
$1.26603
1 TokenFi(TOKEN) til DJF
Fr2.3895
1 TokenFi(TOKEN) til DOP
$0.83727
1 TokenFi(TOKEN) til DZD
د.ج1.748925
1 TokenFi(TOKEN) til FJD
$0.030375
1 TokenFi(TOKEN) til GNF
Fr117.3825
1 TokenFi(TOKEN) til GTQ
Q0.10341
1 TokenFi(TOKEN) til GYD
$2.825415
1 TokenFi(TOKEN) til ISK
kr1.6335

For en mer dyptgående forståelse av TokenFi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell TokenFi nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TokenFi

Hvor mye er TokenFi (TOKEN) verdt i dag?
Live TOKEN prisen i USD er 0.0135 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TOKEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TOKEN til USD er $ 0.0135. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TokenFi?
Markedsverdien for TOKEN er $ 13.50M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TOKEN?
Den sirkulerende forsyningen av TOKEN er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTOKEN ?
TOKEN oppnådde en ATH-pris på 0.24479169509887172 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TOKEN?
TOKEN så en ATL-pris på 0.000048638485014782 USD.
Hva er handelsvolumet til TOKEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TOKEN er $ 108.73K USD.
Vil TOKEN gå høyere i år?
TOKEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TOKEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:17:08 (UTC+8)

TokenFi (TOKEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.0135
