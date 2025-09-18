Hva er TokenFi (TOKEN)

TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry.

TokenFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TokenFi (TOKEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TokenFi (TOKEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TokenFi.

Sjekk TokenFiprisprognosen nå!

TokenFi (TOKEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TokenFi (TOKEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOKEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TokenFi (TOKEN)

Leter du etter hvordan du kjøperTokenFi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TokenFi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TOKEN til lokale valutaer

Prøv konverting

TokenFi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TokenFi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TokenFi Hvor mye er TokenFi (TOKEN) verdt i dag? Live TOKEN prisen i USD er 0.0135 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TOKEN-til-USD-pris? $ 0.0135 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TOKEN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TokenFi? Markedsverdien for TOKEN er $ 13.50M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TOKEN? Den sirkulerende forsyningen av TOKEN er 1.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTOKEN ? TOKEN oppnådde en ATH-pris på 0.24479169509887172 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TOKEN? TOKEN så en ATL-pris på 0.000048638485014782 USD . Hva er handelsvolumet til TOKEN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TOKEN er $ 108.73K USD . Vil TOKEN gå høyere i år? TOKEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TOKEN prisprognosen for en mer grundig analyse.

TokenFi (TOKEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

