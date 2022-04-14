TICS (TICS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TICS (TICS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TICS (TICS) Informasjon Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets. Offisiell nettside: https://www.qubetics.com/ Teknisk dokument: https://www.qubetics.com/documents/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://ticsscan.com/ Kjøp TICS nå!

TICS (TICS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TICS (TICS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Total forsyning: $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B Sirkulerende forsyning: $ 82.26M $ 82.26M $ 82.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.31M $ 43.31M $ 43.31M All-time high: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 All-Time Low: $ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 Nåværende pris: $ 0.0318 $ 0.0318 $ 0.0318 Lær mer om TICS (TICS) pris

TICS (TICS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TICS (TICS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TICS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TICS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TICSs tokenomics, kan du utforske TICS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TICS Interessert i å legge til TICS (TICS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TICS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

TICS (TICS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TICS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TICS prisforutsigelse Vil du vite hvor TICS kan være på vei? Vår TICS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

