Terraport (TERRA) Informasjon Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform. Offisiell nettside: https://terraport.finance Teknisk dokument: https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/ Blokkutforsker: https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp Kjøp TERRA nå!

Terraport (TERRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Terraport (TERRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 641.37M $ 641.37M $ 641.37M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M All-time high: $ 0.12538 $ 0.12538 $ 0.12538 All-Time Low: $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 Nåværende pris: $ 0.005055 $ 0.005055 $ 0.005055 Lær mer om Terraport (TERRA) pris

Terraport (TERRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Terraport (TERRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TERRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TERRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TERRAs tokenomics, kan du utforske TERRA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TERRA Interessert i å legge til Terraport (TERRA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TERRA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TERRA på MEXC nå!

Terraport (TERRA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TERRA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TERRA nå!

TERRA prisforutsigelse Vil du vite hvor TERRA kan være på vei? Vår TERRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TERRA tokenets prisforutsigelse nå!

