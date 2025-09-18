Dagens Terraport livepris er 0.00494 USD. Spor prisoppdateringer for TERRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TERRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Terraport livepris er 0.00494 USD. Spor prisoppdateringer for TERRA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TERRA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Terraport Logo

Terraport Pris(TERRA)

1 TERRA til USD livepris:

$0.00494
$0.00494$0.00494
+0.12%1D
USD
Terraport (TERRA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:59:57 (UTC+8)

Terraport (TERRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004759
$ 0.004759$ 0.004759
24 timer lav
$ 0.004954
$ 0.004954$ 0.004954
24 timer høy

$ 0.004759
$ 0.004759$ 0.004759

$ 0.004954
$ 0.004954$ 0.004954

$ 0.00996379478487383
$ 0.00996379478487383$ 0.00996379478487383

$ 0.002779654513498339
$ 0.002779654513498339$ 0.002779654513498339

+0.12%

+0.12%

+44.78%

+44.78%

Terraport (TERRA) sanntidsprisen er $ 0.00494. I løpet av de siste 24 timene har TERRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004759 og et toppnivå på $ 0.004954, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TERRA er $ 0.00996379478487383, mens den rekordlave prisen er $ 0.002779654513498339.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TERRA endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og +44.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Terraport (TERRA) Markedsinformasjon

No.4048

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 202.76K
$ 202.76K$ 202.76K

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

0.00
0.00 0.00

641,371,368
641,371,368 641,371,368

LUNA

Nåværende markedsverdi på Terraport er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 202.76K. Den sirkulerende forsyningen på TERRA er 0.00, med en total tilgang på 641371368. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.17M.

Terraport (TERRA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Terraport for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000592+0.12%
30 dager$ +0.001771+55.88%
60 dager$ +0.00126+34.23%
90 dager$ +0.00175+54.85%
Terraport Prisendring i dag

I dag registrerte TERRA en endring på $ +0.00000592 (+0.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Terraport 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.001771 (+55.88%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Terraport 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TERRA en endring på $ +0.00126 (+34.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Terraport 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00175+54.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Terraport (TERRA)?

Sjekk ut Terraport Prishistorikk-siden nå.

Hva er Terraport (TERRA)

Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.

Terraport er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Terraport investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TERRA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Terraport på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Terraport kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Terraport Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Terraport (TERRA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Terraport (TERRA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Terraport.

Sjekk Terraportprisprognosen nå!

Terraport (TERRA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Terraport (TERRA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TERRA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Terraport (TERRA)

Leter du etter hvordan du kjøperTerraport? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Terraport på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TERRA til lokale valutaer

1 Terraport(TERRA) til VND
129.9961
1 Terraport(TERRA) til AUD
A$0.0074594
1 Terraport(TERRA) til GBP
0.0036556
1 Terraport(TERRA) til EUR
0.004199
1 Terraport(TERRA) til USD
$0.00494
1 Terraport(TERRA) til MYR
RM0.020748
1 Terraport(TERRA) til TRY
0.2043678
1 Terraport(TERRA) til JPY
¥0.72618
1 Terraport(TERRA) til ARS
ARS$7.2861048
1 Terraport(TERRA) til RUB
0.41249
1 Terraport(TERRA) til INR
0.4351646
1 Terraport(TERRA) til IDR
Rp82.3333004
1 Terraport(TERRA) til KRW
6.8994016
1 Terraport(TERRA) til PHP
0.2819752
1 Terraport(TERRA) til EGP
￡E.0.237861
1 Terraport(TERRA) til BRL
R$0.0262808
1 Terraport(TERRA) til CAD
C$0.0067678
1 Terraport(TERRA) til BDT
0.6013956
1 Terraport(TERRA) til NGN
7.3841144
1 Terraport(TERRA) til COP
$19.296875
1 Terraport(TERRA) til ZAR
R.0.085709
1 Terraport(TERRA) til UAH
0.2041208
1 Terraport(TERRA) til TZS
T.Sh.12.2276856
1 Terraport(TERRA) til VES
Bs0.80522
1 Terraport(TERRA) til CLP
$4.7177
1 Terraport(TERRA) til PKR
Rs1.4021696
1 Terraport(TERRA) til KZT
2.6745654
1 Terraport(TERRA) til THB
฿0.1572896
1 Terraport(TERRA) til TWD
NT$0.1493362
1 Terraport(TERRA) til AED
د.إ0.0181298
1 Terraport(TERRA) til CHF
Fr0.0039026
1 Terraport(TERRA) til HKD
HK$0.0383838
1 Terraport(TERRA) til AMD
֏1.890538
1 Terraport(TERRA) til MAD
.د.م0.0445588
1 Terraport(TERRA) til MXN
$0.0909454
1 Terraport(TERRA) til SAR
ريال0.018525
1 Terraport(TERRA) til ETB
Br0.7092358
1 Terraport(TERRA) til KES
KSh0.6381492
1 Terraport(TERRA) til JOD
د.أ0.00350246
1 Terraport(TERRA) til PLN
0.0178828
1 Terraport(TERRA) til RON
лв0.0213408
1 Terraport(TERRA) til SEK
kr0.0464854
1 Terraport(TERRA) til BGN
лв0.0082004
1 Terraport(TERRA) til HUF
Ft1.642797
1 Terraport(TERRA) til CZK
0.1021098
1 Terraport(TERRA) til KWD
د.ك0.0015067
1 Terraport(TERRA) til ILS
0.0164502
1 Terraport(TERRA) til BOB
Bs0.0341354
1 Terraport(TERRA) til AZN
0.008398
1 Terraport(TERRA) til TJS
SM0.0462384
1 Terraport(TERRA) til GEL
0.013338
1 Terraport(TERRA) til AOA
Kz4.5031558
1 Terraport(TERRA) til BHD
.د.ب0.00186238
1 Terraport(TERRA) til BMD
$0.00494
1 Terraport(TERRA) til DKK
kr0.031369
1 Terraport(TERRA) til HNL
L0.1294774
1 Terraport(TERRA) til MUR
0.2239796
1 Terraport(TERRA) til NAD
$0.085709
1 Terraport(TERRA) til NOK
kr0.0491036
1 Terraport(TERRA) til NZD
$0.008398
1 Terraport(TERRA) til PAB
B/.0.00494
1 Terraport(TERRA) til PGK
K0.0206492
1 Terraport(TERRA) til QAR
ر.ق0.0179322
1 Terraport(TERRA) til RSD
дин.0.4928144
1 Terraport(TERRA) til UZS
soʻm60.9876098
1 Terraport(TERRA) til ALL
L0.4073524
1 Terraport(TERRA) til ANG
ƒ0.0088426
1 Terraport(TERRA) til AWG
ƒ0.008892
1 Terraport(TERRA) til BBD
$0.00988
1 Terraport(TERRA) til BAM
KM0.0082004
1 Terraport(TERRA) til BIF
Fr14.7459
1 Terraport(TERRA) til BND
$0.0063232
1 Terraport(TERRA) til BSD
$0.00494
1 Terraport(TERRA) til JMD
$0.7924254
1 Terraport(TERRA) til KHR
19.8393364
1 Terraport(TERRA) til KMF
Fr2.06492
1 Terraport(TERRA) til LAK
107.3913022
1 Terraport(TERRA) til LKR
Rs1.4942512
1 Terraport(TERRA) til MDL
L0.08151
1 Terraport(TERRA) til MGA
Ar21.8583638
1 Terraport(TERRA) til MOP
P0.0395694
1 Terraport(TERRA) til MVR
0.075582
1 Terraport(TERRA) til MWK
MK8.5763834
1 Terraport(TERRA) til MZN
MT0.315666
1 Terraport(TERRA) til NPR
Rs0.6961448
1 Terraport(TERRA) til PYG
35.28148
1 Terraport(TERRA) til RWF
Fr7.15806
1 Terraport(TERRA) til SBD
$0.040508
1 Terraport(TERRA) til SCR
0.0751868
1 Terraport(TERRA) til SRD
$0.1881646
1 Terraport(TERRA) til SVC
$0.043225
1 Terraport(TERRA) til SZL
L0.085709
1 Terraport(TERRA) til TMT
m0.01729
1 Terraport(TERRA) til TND
د.ت0.0143754
1 Terraport(TERRA) til TTD
$0.0334438
1 Terraport(TERRA) til UGX
Sh17.32952
1 Terraport(TERRA) til XAF
Fr2.75652
1 Terraport(TERRA) til XCD
$0.013338
1 Terraport(TERRA) til XOF
Fr2.75652
1 Terraport(TERRA) til XPF
Fr0.49894
1 Terraport(TERRA) til BWP
P0.0658008
1 Terraport(TERRA) til BZD
$0.0099294
1 Terraport(TERRA) til CVE
$0.4632732
1 Terraport(TERRA) til DJF
Fr0.87932
1 Terraport(TERRA) til DOP
$0.3063788
1 Terraport(TERRA) til DZD
د.ج0.6401252
1 Terraport(TERRA) til FJD
$0.011115
1 Terraport(TERRA) til GNF
Fr42.9533
1 Terraport(TERRA) til GTQ
Q0.0378404
1 Terraport(TERRA) til GYD
$1.0338926
1 Terraport(TERRA) til ISK
kr0.59774

Terraport Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Terraport, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Terraport nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Terraport

Hvor mye er Terraport (TERRA) verdt i dag?
Live TERRA prisen i USD er 0.00494 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TERRA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TERRA til USD er $ 0.00494. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Terraport?
Markedsverdien for TERRA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TERRA?
Den sirkulerende forsyningen av TERRA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTERRA ?
TERRA oppnådde en ATH-pris på 0.00996379478487383 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TERRA?
TERRA så en ATL-pris på 0.002779654513498339 USD.
Hva er handelsvolumet til TERRA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TERRA er $ 202.76K USD.
Vil TERRA gå høyere i år?
TERRA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TERRA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:59:57 (UTC+8)

Terraport (TERRA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

