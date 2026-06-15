TENEX pris i dag

Sanntids TENEX (SN67) pris i dag er $ 2.79, med en 12.80% endring de siste 24 timene. Nåværende SN67 til USD konverteringssats er $ 2.79 per SN67.

TENEX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,524,382, med en sirkulerende forsyning på 545.58K SN67. I løpet av de siste 24 timene SN67 har den blitt handlet mellom $ 2.47(laveste) og $ 2.85 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 13.11, mens tidenes laveste notering var $ 0.433126.

Kortsiktig har SN67 beveget seg -1.76% i løpet av den siste timen og +31.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 165.85K.

TENEX (SN67) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volum (24 timer) $ 165.85K$ 165.85K $ 165.85K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Opplagsforsyning 545.58K 545.58K 545.58K Total forsyning 545,579.453132815 545,579.453132815 545,579.453132815

Nåværende markedsverdi på TENEX er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på $ 165.85K. Den sirkulerende forsyningen på SN67 er 545.58K, med en total tilgang på 545579.453132815. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.