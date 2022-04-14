Telcoin (TEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Telcoin (TEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Telcoin (TEL) Informasjon Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. Offisiell nettside: https://www.telco.in/ Teknisk dokument: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F Kjøp TEL nå!

Telcoin (TEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Telcoin (TEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 402.80M $ 402.80M $ 402.80M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 91.01B $ 91.01B $ 91.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 442.60M $ 442.60M $ 442.60M All-time high: $ 0.013374 $ 0.013374 $ 0.013374 All-Time Low: $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 Nåværende pris: $ 0.004426 $ 0.004426 $ 0.004426 Lær mer om Telcoin (TEL) pris

Telcoin (TEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Telcoin (TEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TELs tokenomics, kan du utforske TEL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TEL Interessert i å legge til Telcoin (TEL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TEL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TEL på MEXC nå!

Telcoin (TEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TEL nå!

TEL prisforutsigelse Vil du vite hvor TEL kan være på vei? Vår TEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TEL tokenets prisforutsigelse nå!

