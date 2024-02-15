Dagens Turingbitchain livepris er 15.295 USD. Spor prisoppdateringer for TBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Turingbitchain livepris er 15.295 USD. Spor prisoppdateringer for TBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TBC

TBC Prisinformasjon

TBC teknisk dokument

TBC Offisiell nettside

TBC tokenomics

TBC Prisprognose

TBC-historikk

TBC Kjøpeguide

TBC-til-fiat-valutakonverter

TBC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Turingbitchain Logo

Turingbitchain Pris(TBC)

1 TBC til USD livepris:

$15.295
$15.295$15.295
-2.86%1D
USD
Turingbitchain (TBC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:43:14 (UTC+8)

Turingbitchain (TBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 14.863
$ 14.863$ 14.863
24 timer lav
$ 15.791
$ 15.791$ 15.791
24 timer høy

$ 14.863
$ 14.863$ 14.863

$ 15.791
$ 15.791$ 15.791

--
----

--
----

-0.18%

-2.86%

+2.49%

+2.49%

Turingbitchain (TBC) sanntidsprisen er $ 15.295. I løpet av de siste 24 timene har TBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.863 og et toppnivå på $ 15.791, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TBC er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TBC endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Turingbitchain (TBC) Markedsinformasjon

$ 162.59M
$ 162.59M$ 162.59M

$ 918.83K
$ 918.83K$ 918.83K

$ 2.17B
$ 2.17B$ 2.17B

10.63M
10.63M 10.63M

142,000,000
142,000,000 142,000,000

2024-02-15 00:00:00

TBC

Nåværende markedsverdi på Turingbitchain er $ 162.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 918.83K. Den sirkulerende forsyningen på TBC er 10.63M, med en total tilgang på 142000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.17B.

Turingbitchain (TBC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Turingbitchain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.45032-2.86%
30 dager$ +9.041+144.56%
60 dager$ +12.962+555.59%
90 dager$ +13.255+649.75%
Turingbitchain Prisendring i dag

I dag registrerte TBC en endring på $ -0.45032 (-2.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Turingbitchain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +9.041 (+144.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Turingbitchain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TBC en endring på $ +12.962 (+555.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Turingbitchain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +13.255+649.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Turingbitchain (TBC)?

Sjekk ut Turingbitchain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Turingbitchain (TBC)

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

Turingbitchain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Turingbitchain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TBC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Turingbitchain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Turingbitchain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Turingbitchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Turingbitchain (TBC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Turingbitchain (TBC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Turingbitchain.

Sjekk Turingbitchainprisprognosen nå!

Turingbitchain (TBC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Turingbitchain (TBC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TBC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Turingbitchain (TBC)

Leter du etter hvordan du kjøperTuringbitchain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Turingbitchain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TBC til lokale valutaer

1 Turingbitchain(TBC) til VND
402,487.925
1 Turingbitchain(TBC) til AUD
A$23.09545
1 Turingbitchain(TBC) til GBP
11.3183
1 Turingbitchain(TBC) til EUR
13.00075
1 Turingbitchain(TBC) til USD
$15.295
1 Turingbitchain(TBC) til MYR
RM64.239
1 Turingbitchain(TBC) til TRY
632.75415
1 Turingbitchain(TBC) til JPY
¥2,248.365
1 Turingbitchain(TBC) til ARS
ARS$22,558.9014
1 Turingbitchain(TBC) til RUB
1,272.39105
1 Turingbitchain(TBC) til INR
1,347.33655
1 Turingbitchain(TBC) til IDR
Rp254,916.5647
1 Turingbitchain(TBC) til KRW
21,391.587
1 Turingbitchain(TBC) til PHP
872.88565
1 Turingbitchain(TBC) til EGP
￡E.736.6072
1 Turingbitchain(TBC) til BRL
R$81.3694
1 Turingbitchain(TBC) til CAD
C$20.95415
1 Turingbitchain(TBC) til BDT
1,862.0133
1 Turingbitchain(TBC) til NGN
22,862.3542
1 Turingbitchain(TBC) til COP
$59,746.09375
1 Turingbitchain(TBC) til ZAR
R.265.2153
1 Turingbitchain(TBC) til UAH
631.9894
1 Turingbitchain(TBC) til TZS
T.Sh.37,858.7958
1 Turingbitchain(TBC) til VES
Bs2,493.085
1 Turingbitchain(TBC) til CLP
$14,606.725
1 Turingbitchain(TBC) til PKR
Rs4,341.3328
1 Turingbitchain(TBC) til KZT
8,280.86595
1 Turingbitchain(TBC) til THB
฿487.2987
1 Turingbitchain(TBC) til TWD
NT$462.36785
1 Turingbitchain(TBC) til AED
د.إ56.13265
1 Turingbitchain(TBC) til CHF
Fr12.08305
1 Turingbitchain(TBC) til HKD
HK$118.84215
1 Turingbitchain(TBC) til AMD
֏5,853.3965
1 Turingbitchain(TBC) til MAD
.د.م137.9609
1 Turingbitchain(TBC) til MXN
$280.96915
1 Turingbitchain(TBC) til SAR
ريال57.35625
1 Turingbitchain(TBC) til ETB
Br2,195.90315
1 Turingbitchain(TBC) til KES
KSh1,975.8081
1 Turingbitchain(TBC) til JOD
د.أ10.844155
1 Turingbitchain(TBC) til PLN
55.52085
1 Turingbitchain(TBC) til RON
лв66.0744
1 Turingbitchain(TBC) til SEK
kr143.92595
1 Turingbitchain(TBC) til BGN
лв25.3897
1 Turingbitchain(TBC) til HUF
Ft5,091.3996
1 Turingbitchain(TBC) til CZK
316.45355
1 Turingbitchain(TBC) til KWD
د.ك4.664975
1 Turingbitchain(TBC) til ILS
50.93235
1 Turingbitchain(TBC) til BOB
Bs105.68845
1 Turingbitchain(TBC) til AZN
26.0015
1 Turingbitchain(TBC) til TJS
SM143.1612
1 Turingbitchain(TBC) til GEL
41.2965
1 Turingbitchain(TBC) til AOA
Kz13,942.46315
1 Turingbitchain(TBC) til BHD
.د.ب5.766215
1 Turingbitchain(TBC) til BMD
$15.295
1 Turingbitchain(TBC) til DKK
kr97.12325
1 Turingbitchain(TBC) til HNL
L400.88195
1 Turingbitchain(TBC) til MUR
693.4753
1 Turingbitchain(TBC) til NAD
$265.36825
1 Turingbitchain(TBC) til NOK
kr152.18525
1 Turingbitchain(TBC) til NZD
$26.0015
1 Turingbitchain(TBC) til PAB
B/.15.295
1 Turingbitchain(TBC) til PGK
K63.9331
1 Turingbitchain(TBC) til QAR
ر.ق55.52085
1 Turingbitchain(TBC) til RSD
дин.1,525.8292
1 Turingbitchain(TBC) til UZS
soʻm188,827.02265
1 Turingbitchain(TBC) til ALL
L1,261.2257
1 Turingbitchain(TBC) til ANG
ƒ27.37805
1 Turingbitchain(TBC) til AWG
ƒ27.531
1 Turingbitchain(TBC) til BBD
$30.59
1 Turingbitchain(TBC) til BAM
KM25.3897
1 Turingbitchain(TBC) til BIF
Fr45,655.575
1 Turingbitchain(TBC) til BND
$19.5776
1 Turingbitchain(TBC) til BSD
$15.295
1 Turingbitchain(TBC) til JMD
$2,453.47095
1 Turingbitchain(TBC) til KHR
61,425.6377
1 Turingbitchain(TBC) til KMF
Fr6,393.31
1 Turingbitchain(TBC) til LAK
332,499.99335
1 Turingbitchain(TBC) til LKR
Rs4,626.4316
1 Turingbitchain(TBC) til MDL
L252.3675
1 Turingbitchain(TBC) til MGA
Ar67,676.85715
1 Turingbitchain(TBC) til MOP
P122.51295
1 Turingbitchain(TBC) til MVR
234.0135
1 Turingbitchain(TBC) til MWK
MK26,553.80245
1 Turingbitchain(TBC) til MZN
MT977.3505
1 Turingbitchain(TBC) til NPR
Rs2,155.3714
1 Turingbitchain(TBC) til PYG
109,236.89
1 Turingbitchain(TBC) til RWF
Fr22,162.455
1 Turingbitchain(TBC) til SBD
$125.419
1 Turingbitchain(TBC) til SCR
232.7899
1 Turingbitchain(TBC) til SRD
$582.58655
1 Turingbitchain(TBC) til SVC
$133.83125
1 Turingbitchain(TBC) til SZL
L265.36825
1 Turingbitchain(TBC) til TMT
m53.5325
1 Turingbitchain(TBC) til TND
د.ت44.50845
1 Turingbitchain(TBC) til TTD
$103.54715
1 Turingbitchain(TBC) til UGX
Sh53,654.86
1 Turingbitchain(TBC) til XAF
Fr8,534.61
1 Turingbitchain(TBC) til XCD
$41.2965
1 Turingbitchain(TBC) til XOF
Fr8,534.61
1 Turingbitchain(TBC) til XPF
Fr1,544.795
1 Turingbitchain(TBC) til BWP
P203.7294
1 Turingbitchain(TBC) til BZD
$30.74295
1 Turingbitchain(TBC) til CVE
$1,434.3651
1 Turingbitchain(TBC) til DJF
Fr2,722.51
1 Turingbitchain(TBC) til DOP
$948.5959
1 Turingbitchain(TBC) til DZD
د.ج1,981.6202
1 Turingbitchain(TBC) til FJD
$34.41375
1 Turingbitchain(TBC) til GNF
Fr132,990.025
1 Turingbitchain(TBC) til GTQ
Q117.1597
1 Turingbitchain(TBC) til GYD
$3,201.09055
1 Turingbitchain(TBC) til ISK
kr1,850.695

Turingbitchain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Turingbitchain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Turingbitchain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Turingbitchain

Hvor mye er Turingbitchain (TBC) verdt i dag?
Live TBC prisen i USD er 15.295 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TBC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TBC til USD er $ 15.295. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Turingbitchain?
Markedsverdien for TBC er $ 162.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TBC?
Den sirkulerende forsyningen av TBC er 10.63M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTBC ?
TBC oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TBC?
TBC så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til TBC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TBC er $ 918.83K USD.
Vil TBC gå høyere i år?
TBC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TBC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:43:14 (UTC+8)

Turingbitchain (TBC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TBC-til-USD-kalkulator

Beløp

TBC
TBC
USD
USD

1 TBC = 15.295 USD

Handle TBC

TBCUSDT
$15.295
$15.295$15.295
-2.92%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker