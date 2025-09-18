Hva er Tada (TADA)

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

Tada er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tada investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TADA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Tada på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tada kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tada Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tada (TADA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tada (TADA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tada.

Sjekk Tadaprisprognosen nå!

Tada (TADA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tada (TADA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TADA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tada (TADA)

Leter du etter hvordan du kjøperTada? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tada på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TADA til lokale valutaer

Prøv konverting

Tada Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Tada, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Tada Hvor mye er Tada (TADA) verdt i dag? Live TADA prisen i USD er 0.002822 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TADA-til-USD-pris? $ 0.002822 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TADA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Tada? Markedsverdien for TADA er $ 1.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TADA? Den sirkulerende forsyningen av TADA er 678.60M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTADA ? TADA oppnådde en ATH-pris på 0.48655235282912385 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TADA? TADA så en ATL-pris på 0.002465308263444803 USD . Hva er handelsvolumet til TADA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TADA er $ 49.65K USD . Vil TADA gå høyere i år? TADA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TADA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Tada (TADA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?