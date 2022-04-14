Tada (TADA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tada (TADA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tada (TADA) Informasjon Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. Offisiell nettside: https://ta-da.io/ Teknisk dokument: https://docs.ta-da.io/introduction/overview Blokkutforsker: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC Kjøp TADA nå!

Tada (TADA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tada (TADA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 678.48M $ 678.48M $ 678.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M All-time high: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 All-Time Low: $ 0.002465308263444803 $ 0.002465308263444803 $ 0.002465308263444803 Nåværende pris: $ 0.002714 $ 0.002714 $ 0.002714 Lær mer om Tada (TADA) pris

Tada (TADA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tada (TADA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TADA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TADA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TADAs tokenomics, kan du utforske TADA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TADA Interessert i å legge til Tada (TADA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TADA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TADA på MEXC nå!

Tada (TADA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TADA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TADA nå!

TADA prisforutsigelse Vil du vite hvor TADA kan være på vei? Vår TADA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TADA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

