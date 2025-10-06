Trusta.AI pris i dag

Sanntids Trusta.AI (TA) pris i dag er $ 0.02859, med en 16.74% endring de siste 24 timene. Nåværende TA til USD konverteringssats er $ 0.02859 per TA.

Trusta.AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TA. I løpet av de siste 24 timene TA har den blitt handlet mellom $ 0.02427(laveste) og $ 0.03105 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TA beveget seg -1.99% i løpet av den siste timen og -24.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 220.16K.

Trusta.AI (TA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 220.16K$ 220.16K $ 220.16K Fullt utvannet markedsverdi $ 28.59M$ 28.59M $ 28.59M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede LINEA

