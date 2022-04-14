myDid (SYL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i myDid (SYL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

myDid (SYL) Informasjon The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. Offisiell nettside: https://mydid.com/ Teknisk dokument: https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86 Kjøp SYL nå!

myDid (SYL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for myDid (SYL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Total forsyning: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B Sirkulerende forsyning: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M All-time high: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 All-Time Low: $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 Nåværende pris: $ 0.000189 $ 0.000189 $ 0.000189 Lær mer om myDid (SYL) pris

myDid (SYL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak myDid (SYL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYLs tokenomics, kan du utforske SYL tokenets livepris!

