Space and Time (SXT) Informasjon Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. Offisiell nettside: https://www.spaceandtime.io Teknisk dokument: https://spaceandtime.io/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 Kjøp SXT nå!

Space and Time (SXT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Space and Time (SXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 113.96M $ 113.96M $ 113.96M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 407.00M $ 407.00M $ 407.00M All-time high: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 All-Time Low: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 Nåværende pris: $ 0.0814 $ 0.0814 $ 0.0814 Lær mer om Space and Time (SXT) pris

Space and Time (SXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Space and Time (SXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SXT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SXTs tokenomics, kan du utforske SXT tokenets livepris!

Space and Time (SXT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SXT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SXT nå!

SXT prisforutsigelse Vil du vite hvor SXT kan være på vei? Vår SXT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SXT tokenets prisforutsigelse nå!

