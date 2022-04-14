SwftCoin (SWFTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SwftCoin (SWFTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SwftCoin (SWFTC) Informasjon $SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto. Offisiell nettside: http://www.swft.pro/ Teknisk dokument: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e Kjøp SWFTC nå!

SwftCoin (SWFTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SwftCoin (SWFTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 85.58M $ 85.58M $ 85.58M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 85.58M $ 85.58M $ 85.58M All-time high: $ 0.0484 $ 0.0484 $ 0.0484 All-Time Low: $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 $ 0.000468563453269 Nåværende pris: $ 0.008558 $ 0.008558 $ 0.008558 Lær mer om SwftCoin (SWFTC) pris

SwftCoin (SWFTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SwftCoin (SWFTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWFTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWFTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWFTCs tokenomics, kan du utforske SWFTC tokenets livepris!

SwftCoin (SWFTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SWFTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SWFTC nå!

SWFTC prisforutsigelse Vil du vite hvor SWFTC kan være på vei? Vår SWFTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWFTC tokenets prisforutsigelse nå!

